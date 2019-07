Sabrina in lacrime a Temptation Island ma perché? O per meglio dire, per chi? Per il fidanzato Nicola o per il single Giulio?

“Se a te interessa una persona qualche sforzo in più lo puoi anche fare”

A parlare è Sabrina, giunta a Temptation Island con Nicola ma oramai sempre più invaghita di Giulio.

Mentre il suo fidanzato Nicola si avvicina sempre più alla single Maddalena, Sabrina è ramai un passo avanti con Giulio tanto da esplodere in lacrime.

Ma sarà pentimento nei confronti del fidanzato o paura di non aver conquistato fino in fondo il single Giulio? Il dubbio viene anche a Nicola.

Temptation Island 2019: le lacrime di Sabrina

Convocato nel pinnettu, Nicola assiste a un vide non molto chiaro in cui la sua fidanzata Sabrina scoppia in lacrime.

Il ragazzo inizialmente pensa che il pianto sia frutto di un pentimento o, quantomeno, di un imbarazzo della fidanzata ma poi gli sovviene un dubbio. Che sia in lacrime per il single Giulio?

Chiede allora in via straordinaria di rivedere il filmato e dal dubbio passa rapidamente alla certezza: Sabrina non piange per lui ma per Giulio.

La donna evidentemente teme di non piacere abbastanza al ragazzo, di non averlo conquistato fino in fondo. Certo, sicuramente le dispiace di non aver ancora fatto chiarezza con Nicola ma senza la sua principale preoccupazione al momento riguarda Giulio e quel suo esser ancora un po’ troppo sfuggente.

Nicola non accoglie certo di buon grado la cosa e oramai ammette di avere seri dubbi circa la veridicità della persona che ha conosciuto e con cui ad oggi è ancora fidanzato. Chi è la vera Sabrina, quella conosciuta sino ad oggi o quella che sta scoprendo a Temptation Island?

