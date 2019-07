Nicola è sempre più vicino alla single Maddalena e tra i due manca veramente solo il fatidico bacio. Che sia arrivato durante un’attesa visita del ragazzo negli appartamenti delle single?

Nicola nella prima fase di Temptation Island ha più che altro osservato. Osservato la fidanzata Sabrina avvicinarsi sempre più al single Nicola, descrivere i loro problemi, spiegare quanto il suo fidanzato fosse infantile.

Poi però è lentamente passato all’azione e anche grazie alla conoscenza della single Maddalena ha iniziato a manifestare un nuovo lato di sé.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Temptation Island 2019: “Nicola, guarda solo tette e culo”

Ora la strada percorsa è talmente tanta da averlo portato nella camera da letto della single Maddalena.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie della categorie gossip e social, CLICCA QUI!

Temptation Island 2019: Nicola in camera della single Maddalena

Nelle camere dei single non ci sono telecamere ma i microfoni funzionano sempre.

E’ così che Sabrina ha potuto seguire i rumori di baci, effusioni e risate che Nicola ha condiviso con la single Maddalena.

Il ragazzo si è infatti introdotto di nascosto negli alloggi delle single e ha così fatto visita alla ragazza.

Tra i due l’intesa è sempre più palpabile e sembra veramente mancare solo il bacio.

Come sottolineato da Sabrina stessa però, il ragazzo sembra non lasciarsi andare e non edere a questo sospirato bacio. Almeno per quanto situò vedere, aggiungiamo però noi.

Le telecamere non hanno infatti ripreso quanto avvenuto nella camera di Maddalena e l’audio parla di momenti di grande complicità.

Che questo bacio ci sia dunque stato? Non è dato saperlo però quel che appare certo è che oramai Nicola abbia decisamente spiccato il volo e Sabrina accusi il colpo. Dopo la visione d queste immagini, di ritorno dal falò, la ragazza si isola e, in riva al mare, lascia sgorgare ancora una volta le lacrime. Questa volta però non sono per il single Giulio ma per Nicola, oramai sempre più lontano.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI