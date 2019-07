Dopo l’arresto di Alessio Bruno per spaccio, la sua ragazza Eleonora D’Alessandro ha deciso di dire la sua.

In questi giorni ha avuto molto clamore la notizia di Alessio Bruno, ex fidanzato di Temptation Island, arrestato per spaccio. Dopo le dichiarazioni secondo le quali avrebbe ammesso di aver scelto di darsi allo spaccio per sentirsi alla pari (in fatto di guadagni) alla sua ragazza, sul web sono stati in tanti a dire la propria chi a sfavore e chi consigliando alla stessa Eleonora di stargli vicino. Dopo qualche giorno di silenzio, quindi, la stessa D’Alessandro ha deciso di dire la sua e per farlo ha scelto i social.

Eleonora D’Alessandro rompe il silenzio e dice la sua sul caso del compagno Alessio Bruno

Sono sicuramente giorni difficili quelli che sta vivendo la ragazza di Alessio Bruno che da un momento all’altro si è trovata al centro di una vicenda non propriamente piacevole. Dopo l’arresto per spaccio, sembra infatti che il suo fidanzato abbia dichiarato di aver scelto una strada sbagliata per poter stare ai suoi livelli dal punto di vista economico. Parole che in pochi hanno digerito e che ovviamente non giustificano minimamente le sue scelte.

Ma cosa ne pensa la D’Alessandro, a suo modo coinvolta in una storia di cui a suo dire non sapeva nulla? Queste le sue parole affidate ai social:

“Non avrei mai voluto scrivere tutto questo! Vista la situazione voglio e posso esprimermi il meno possibile, ma dato che c’è un processo in corso e quindi Alessio non è autorizzato all’utilizzo di mezzi di comunicazione quali cellulari e social, vorrei dire io qualche parola. Non sono qui né a difenderlo né a prendere le sue parti ma Alessio HA SBAGLIATO, sa bene ciò che ha fatto e DEVE pagare per questo. Per il resto? L’amore non svanisce da un giorno all’altro: Io lo amo follemente… Perché amo la persona che è, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane. Dunque continuate pure a fare e scrivere ciò che ritenete opportuno, ma io so quello che lui sta passando: guardo negli occhi un uomo che sta prendendo consapevolezza di ciò che conta davvero e di quanto sia doloroso vedere star male, a causa propria, le persone che si amano davvero. Facendo questo ha deluso tutta la sua famiglia, le persone che gli stavano vicino e soprattutto ME, che vivendo la realtà lavorativa prima del suo negozio d’abbigliamenti e poi delle sue attività di compravendita di macchinari, mai avrei pensato di ritrovarmi in una situazione del genere, ma io guardo Ale e lo valuto per quanta voglia ha di rimediare. Chiunque può sbagliare, chi più e chi meno pesantemente… e sarò pure considerata pazza, ma io sono certa che tutto questo gli sta servendo da lezione: il rischiare di perdere tutto. ME compresa, gli sta finalmente aprendo gli occhi… Ma io gli starò accanto qualsiasi cosa succeda, nonostante tutto, perché sono 10 mesi che lui mi illumina ulteriormente la vita, e ora, anche se nel buio più totale, sarò io a illuminare la sua.”

Un messaggio che è poi proseguito con un ringraziamento a coloro che le sono stati vicini nonostante le tante accuse giunte sul suo profilo e con una sorta di accusa verso coloro che, invece, a suo dire avrebbero ingigantito i fatti.

Inutile dire che in risposta sono già arrivati diversi commenti, alcuni a favore del suo stargli accanto ed altri d’accusa. Intanto il processo è in corso e come la stessa D’Alessandro ha commentato al suo stesso post, dietro consiglio del difensore di Alessio Bruno ha già deciso di non tornare più sull’argomento fin quando non sarà stato trattato in modo definitivo nelle opportune sedi. Continuate a seguirci per restare aggiornati!

