Temptation Island: condannato Alessio Bruno, ex di Valeria Bigella

Due anni fa Alessio Bruno, insieme alla fidanzata Valeria Bigella (ex corteggiatrice) era stato protagonista di Temptation Island. Adesso torna a far parlare di sé per un fatto di cronaca.

Dalle spiagge di Temptation Island all’aula di un tribunale, condannato a 2 anni e 8 mesi. É successo ad Alessio Bruno che nel 2017 aveva partecipato al docu reality di Canale 5 come fidanzato di Valeria Bigella.

La loro storia d’amore aveva appassionato il pubblico di Canale 5 che conosceva bene l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Poco dopo quella esperienza i due si erano lasciati e ora il ragazzo romano torna a far parlare di sé, ma per un fatto di cronaca.

Temptation Island, Alessio Bruno nei guai

Come mai Alessio Bruno, ex fidanzato di Valeria Bigella a Temptation Island 2017, è stato processato? A raccontare la storia è il sito Fanpage.it che ha ricostruito tutta la triste vicenda. In pratica nelle ultime ore il ragazzo è stato fermato per un controllo e gli agenti lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Così hanno deciso di perquisire anche la casa dell’ex compagno di Valeria Bigella, scoprendo molto di più.

A casa di Alessio Bruno infatti sono stati trovati circa 5mila euro in contanti e altre dosi di cocaina, pronte per lo spaccio.

Così l’ex protagonista di Temptation 2017 è stato processato per direttissima e condannato ad una pena di 2 anni e 8 mesi, oltre ad una sanzione pecuniaria di 14mila euro.

Come ha riferito il portale che è stato il primo a riportare la notizia, l’uomo ha cercato di giustificare il suo comportamento, ma le parole pronunciate in aula lasciano interdetti.

Alessio infatti dopo la storia con Valeria Bigella, ex modella e che oggi fa l’influencer, è ufficialmente fidanzato con la presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro.

Davanti al giudice ha detto di avere cominciato a spacciare un mesetto fa perché si è reso conto che guadagnava meno della sua compagna e quindi voleva mettersi in pari per continuar ad essere alla sua altezza.

Una motivazione che fin dalle prime ora ha fatto molto discutere sul web.

Alessio Bruno già all’epoca della sua partecipazione a Temptation era stato criticatissimo. Molti infatti erano dalla parte di Valeria Bigella, ex corteggiatrice di U&D che nel 2011 era stata anche la scelta di Gianfranco Apicerni.

Una storia poi finita per il tradimento con Alessio Lo Passo. Successivamente lei ha conosciuto Alessio, sono stati insieme per più di cinque anni ma dopo il docu reality di Canale 5 l’amore è arrivato al termine. E voi cosa ne pensate di questa storia e di queste giustificazioni?

