Temptation Island 2019, Ilaria si sente male durante il falò nel vedere le immagini del fidanzato Massimo con la single Elena. Ecco cos’è successo.

Momenti di panico durante il falò delle fidanzate a Temptation Island 2019. Fiippo Bisciglia mostra a llaria Teois le nuove immagini del fidanzato Massimo con la single Elena. La Teolis, non trattiene le lacrime fino al punto di sentirsi male. In suo soccorso interviene Filippo che cerca di calmarla e rassicurarla, ma cos’è successo esattamente?

Temptation Island, Ilaria si sente male: ecco cosa ha visto del fidanzato Massimo e della single Elena

Dopo aver visto la fidanzata Ilaria con il tentatore Javier, Massimo sembrava aver fatto un passo indietro. “Un po’ di paura a perderla ce l’ho. Però sto anche riscoprendo che dentro di me la voglio davvero questa nuova persona. Questo non preclude che io mi stia limitando, ma delle volte rifletto e delle frasi non mi escono proprio. Dall’altra parte, ho sentito frasi e apprezzamenti che non ce la farei mai a dire. Le direi alla persona che amo. Fino ad oggi non mi ha dimostrato tanto, anzi mi ha dimostrato molto poco”, ha detto Massimo a Filippo durante il falò. Nel villaggio, però, continua ad avvicinarsi pericolosamente ad Elena.

Dopo aver visto Ilaria con Javier, Massimo sbotta: “Non si merita niente. Io adesso provo solo schifo, ho visto un film mica un video. Non solo si allarga, sta uscendo proprio dal pianeta. Sta vivendo una relazione all’interno di una relazione. Dieci minuti solo abbracciati, ma io che devo vedere, cosa ci sto a fare qui dentro? Che devo vedere?”

Tra Massimo ed Elena c’è molta complicità. Il fidanzato di Ilaria spiega alla tentatrice di aver perso stima per la fidanzata confessando che, a casa, con Ilaria non c’è complicità e che non fanno altro che litigare. Massimo, poi, gioca anche alla playstation con Elena lanciando così una frecciatina a Ilaria che considera la cosa infantile. Ilaria piange a dirotto e si sente male. Filippo, lascia la propria postazione, e cerca di consolarla e calmarla.

