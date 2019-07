Temptation Island: Ilaria in ginocchio per Massimo

Temptation Island 2019, ultimo falò per Ilaria e Massimo. La Teois, di fronte ad un nuovo video del fidanzato, cade in ginocchio. Poi dice…

Tempo di decisioni per Ilaria e Massimo, due dei protagonisti di Temptation Isand 2019 che, durante il falò di confronto, potrebbero regalare un colpo di scena. Ilaria che nelle ultime settimane si è avvicinata al tentatore Javier, nel pinnettu, di fronte ad un nuovo video del fidanzato Massimo, cade letteralmente in ginocchio. Poi, durante una chiacchierata con le altre fidanzate, si lascia andare ad una confessione.

Temptation Island 2019, Ilaria in ginocchio per Massimo: “non vedo l’ora di vederlo”

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram di Temptation Island 2019, Ilaria, di fronte ad un video del fidanzato Massimo che ha visto da sola nel pinnettu, è caduta in ginocchio per vedere meglio le immagini. Poi, parando con le altre fidanzate, ha detto: “Non vedo l’ora di vederlo… Sai quando ti prudono le mani? Mi prudono le mani, da morire”. Cosa avrà combinato Massimo? Il gesto del fidanzato spingerà Ilaria ancora di più verso il tentatore Javier?

Su Javier, nel frattempo, continuano a circolare rumors che lo vorrebbero fidanzato da diverso tempo. Nonostante per essere un tentatore di Temptation Island sia fondamentale non essere fidanzati e, nonostante l’importante gesto compiuto per Ilaria, Javier è al centro di rumors secondo i quali avrebbe da tempo una fidanzata. I fans del programma condotto da Filippo Bisciglia si augurano che, naturalmente, non sia così e che possa continuare a conoscere Ilaria con cui è nato un feeling speciale. Cosa accadrà, dunque? Ilaria e Massimo si lasceranno o torneranno a casa insieme? Lo scopriremo con le ultime puntate di Temptation Island, assolutamente imperdibili.

