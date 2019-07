Dispensiamo più amore per il nostro cane che per il nostro partner

Forse il sospetto era venuto anche a te, ma ora hai la conferma. Secondo uno studio americano, molti proprietari di cani abbraccerebbero più il loro animale domestico che il loro stesso partner.

Il cane è il migliore amico dell’uomo. Alcune persone condividono il loro letto con il loro compagno a quattro zampe e farebbero bene stando ai risultati di uno studio americano che aveva costatato che le donne dormirebbeo meglio insieme ai loro cani piuttosto che ai loro uomini. Quindi è davvero così sorprendente che i proprietari di cani abbracciano il loro animale più del loro partner? Uno studio fatto dal marchio Riley’s Organic pet food e trasmesso da Fox 13 News affermerebbe proprio questo.

Il marchio alimentare ha condotto questo sondaggio negli Stati Uniti, secondo People, per appurare come i proprietari di animali domestici siano vicini ai loro cani. Secondo i risultati dello studio, i cani riceverebbero più amore di uomini e donne.

Secondo i risultati di Riley’s Organic, il 52% degli intervistati avrebbe ammesso di baciare il proprio cane … più del coniuge. Vale a dire più della metà! Una cifra che riecheggia un’altra tendenza: tra i proprietari di case intervistati, il 52% ha dichiarato che preferirebbe dormire a letto con il proprio cane rispetto al proprio partner.

Per il proprietario di un cane, il cane non è un animale qualunque. È come uno dei suoi migliori amici. Sarebbero il 94% degli intervistati ad andare in questa direzione. La storia d’amore tra umani e cani non è pronta per finire!

