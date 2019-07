Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dalle critiche che le stanno piovendo addosso dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli. Da quando è stata ufficializzata la separazione da Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è finita nel mirino degli haters. Da giorni, infatti, riceve tantissime critiche sui social al punto che lo stesso Eros è intervenuto con un video pubblicato su Instagram per prendere le sue difese. Cosa che starebbe facendo anche Aurora Ramazzotti anche se non pubblicamente.

Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dalle critiche per la separazione da Eros Ramazzotti

Dopo dieci anni d’amore e due figli, il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finito. Prima il comunicato stampa e poi il gossip su una presunta storia d’amore della Pellegrinelli hanno scatenato una marea di critiche nei confronti della splendida modella che, come donna e madre è stata difesa proprio da Eros.

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”,ha detto Ramazzotti.

Ora, secondo quanto scrive Il Giornale, anche Aurora Ramazzotti starebbe difendendo Marica come moglie, mamma e donna dalle critiche che sta ricevendo. Tra la primogenita di Eros e la Pellegrinelli era nato un bel rapporto di complicità. Aurora che è legatissima a Sole e Celeste, figlie di Michelle Hunziker e a Raffaella Maria e Gabrio, figii di Eros e Marica Pellegrinelli, ha così deciso di prendere le difese della madre dei suoi fratelli considerando ingiuste le critiche che sta ricevendo.

