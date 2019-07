Marica Pellegrinelli rompe il silenzio dopo lo sfogo di Eros Ramazzotti che l’ha difesa dalle critiche che sta ricevendo e si rilassa con la pet therapy.

Marica Pellegrinelli rompe il silenzio e torna sui social dopo l’amaro sfogo di Eros Ramazzotti che, con un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, l’ha difesa dalle critiche che le stanno piovendo addosso e dai vari gossip che si sono scatenati dopo l’annuncio ufficiale della separazione.

Marica Pellegrinelli rompe il silenzio dopo lo sfogo di Eros e torna sui social

Con una foto che la ritrae quando era bambina, Marica Pellegrinelli è tornata sui social dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. “Domenica bestiale”, scrive la splendida modella che, sulle storie, dopo aver fatto gli auguri di compleanno al fratello, si è immortalata insieme al gatto spiegando tra le righe quanto faccia bene la pet therapy. Nessun riferimento, invece, alla fine del suo amore con Ramazzotti che, in questi giorni, è impegnato con il tour. Nonostante l’affetto dei fans, però, nel video con cui ha difeso Marica, Eros, non ha nascosto l’enorme dolore che sta provando.

“Ciao ragazzi, ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”, sono state le parole pronunciate da Ramazzotti.

