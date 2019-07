Amareggiato per le tantissime critiche pesanti arrivate a Marica Pellegrinelli negli ultimi giorni, Eros Ramazzotti ha deciso di mandare un dolce messaggio all’ex moglie.

Eros Ramazzotti aveva affidato all’Ansa le prime e uniche parole sulla sua separazione da Marica Pellegrinelli. Uno shock per molti anche se chi li conosce bene si era accorto da tempo che qualcosa non andava.

Ora però il cantante romano ha deciso di tornare a parlare. E lo fa con un video postato su Instagram per difendere l’ex moglie che è anche la madre dei suoi due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Il messaggio di Eros Ramazzotti in favore dell’ex moglie

Da quando infatti si sono sparse le voci sul nuovo (presunto) compagno di Marica Pellegrinelli, l’imprenditore piemontese Charley Vezza, la modella è stata criticata anche pesantemente sul web. Molti infatti hanno associato la sua nuova storia alla separazione da Eros come se il collegamento fosse automatico.

Ma se una storia bella, durata dieci anni, è arrivata alla fine, ci sono motivi diversi. Così Ramazzotti ha scelto di parlare un’ultima volta per difendere la moglie da questi attacchi. L’ha fatto dopo aver sentito molti commenti negativi e perché la verità è diversa da quella che è stata descritta negli ultimi giorni.

Sono parole dolorose e commesse, quelle che Eros Ramazzotti ha affidato al web. Intanto ha spiegato che la rottura non è stata improvvisa, ma la situazione andava avanti da qualche tempo anche se soltanto adesso hanno deciso di prendere strade diverse.

La verità è solo questa mentre tutto il resto sono chiacchiere. “Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato in tutte le schifezze che ho letto. La cosa migliore, chi vuole è ascoltare la mia musica e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.

Parole che hanno commosso e che hanno già ricevuto più di 380mila visualizzazioni. Tra quelli che hanno commentato c’è un’amica del cantante, Laura Pausini, che ha apprezzato la frase di Martin Luther King usata per concludere il post e ha lasciato parole dolci per entrambi: “Sei e siete due persone stupende”.

Insieme a lei anche Gigi D’Alessio che ha vissuto una situazione simile con Anna Tatangelo: “L’uomo che tratta la donna da principessa è colui che è stato cresciuto da una regina”, ha scritto.

Quello tra Eros e Marica è stato un amore forte e profondo. Entrambi hanno pensato per prima cosa ai figli e non vogliono che ora il gossip possa ulteriormente complicare le cose. Voi da che parte state?

