“Ti ricordi di me?” e uccide la ex moglie alla serata Karaoke

Ennesimo femminicidio avvenuto sabato sera a Savona. Oltre alla morte della donna si contano 3 feriti, due donne e una bambina ferite di striscio. L’uomo si è dato alla fuga, ancora in corso le ricerche

E’ entrato improvvisamente ed ha sparato 5 colpi a bruciapelo all’ex moglie uccidendola. Poi è fuggito. Ora è caccia all’uomo. Nei bagni Aquario di via Nizza, a Savona, sabato sera, 13 luglio 2019, si è consumata la tragedia.

Verso le 22:30, mentre la cantante si esibiva sulla terrazza dello stabilimento, davanti ad un centinaio di persone, un uomo passando dalla spiaggia l’ha raggiunta sul palco e l’ha colpita 5 volte davanti a un pubblico terrorizzato sotto choc generando il panico e la fuga dei presenti. Il personale sanitario, ha tentato di rianimarla per più di un’ora ma non c’è stato nulla da fare. Si chiamai Deborah Ballesio la vittima, classe 1979, della Valbormida. L’uomo- racconta il secolo XiX attraverso le sue pagine on line, l’ex marito della cantante uccisa, Domenico Massari, detto “Mimmo”, 54 anni, nel frattempo è scappato.

Gli inquirenti, arrivati sul posto, hanno subito iniziato le ricerche, raccogliendo le testimonianze dei clienti dei bagni: «Credo le abbia solo detto “ti ho trovato” senza darle il tempo di reagire. É durato tutto pochi secondi» ha raccontato uno dei presenti. Altri testimoni parlano di sette colpi esplosi «Eravamo in cucina – raccontano due dipendenti – abbiamo sentito i colpi, pensavamo a dei petardi, poi tutti correvano e siamo scappati». Una ragazza è in gravi condizioni

Leggi anche >>> Test personalità: Quale parte del corpo è più importante per sopravvivere?

Leggi anche >>> Test personalità: Quale parte del corpo lavi prima sotto la doccia?

Leggi anche >>> Test personalità: Dimmi come baci e ti dirò chi sei

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI