Mihajlović annuncio shock: “Ho la leucemia, so che vincerò”

Sinisa Mihajlovic annuncia al mondo la sua nuova partita, quella per sconfiggere il male che lo ha colpito: una leucemia in fase acuta ma che si può sconfiggere.

“Ho fatto gli esami alle 15 e alle 21 ho avuto la risposta: leucemia acuta. […]Affronto la malattia a testa alta, la malattia è aggressiva ma la vincerò. Giocherò per vincere, non per perdere: dobbiamo fare gol e non prenderli. Questa sfida la vincerò, la vincerò per me, per mia moglie, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi vogliono bene che sono parecchi.”

Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha annunciato al mondo la nuova partita che si accinge a giocare, scendendo in campo per vincere, come ha sempre fatto.

La leucemia che lo ha colpito è in fase acuta ma, come lui stesso ha detto, è attaccabile e, dunque, battibile.

Così inizia la sua lotta, a testa alta e sentendosi un vincente.

