Piatti a base di mozzarella ce ne sono un’infinità, perché questo è uno dei nostri formaggi simbolo. Proviamo a stupire familiari e amici con due ricette semplici ma di impatto.

Mozzarella, cosa c’è di più fresco? La fiordilatte è un’eccellenza italiana, quella di bufala un prodotto tradizionale e certificato. Ma soprattutto è un formaggio che nelle nostre case e nei nostri piatti non manca mai.

D’estate e d’inverno la mozzarella è una delle regine indiscusse sulle nostre tavole. Proviamo a presentarla sotto forma diversa: il successo sarà assicurato.

Antipasti a base di mozzarella, c’è del buono in tavola

La caprese è uno dei piatti forte nella dieta mediterranea. Costa poco, rende molto ed è facilissima da preparare anche perché non c’è nulla da cuocere. Avete mai pensato però di servirla in una maniera diversa? Fatela ripiena, portatela in tavola e poi ci raccontate.

4 mozzarelle da 125 grammi

100 g pomodorini ciliegino

origano secco

basilico

olio extravergine d’oliva

sale, pepe nero

Prendete le classiche mozzarelle fiordilatte in busta e con un coltello togliete la calotta superiore di ciascuna in modo da ottenere un incavo. Poi tagliate a cubetti le calotte e tenetele da parte, mettendo le mozzarelle a testa in giù in un colino in modo da eliminare l’acqua in eccesso.

Lavate e dividete in quattro parti i pomodori e versateli in una ciotola insieme ai cubetti di mozzarella (tenetene una piccola quantità da parte, per decorare). Condite con olio di oliva, origano secco, sale, pepe e le foglioline fresche di basilico.

Farcite le mozzarelle con il ripieno, in superficie aggiungete qualche cubetto di mozzarella e servite. Se volete renderle ancora più gustose, nel ripieno potete mettere delle olive a rondelle, dell alici sott’olio, dei peperoni a dadini.

Rotolo saporito di mozzarella

4 mozzarelle da 125 grammi

90 g prosciutto crudo 90 g

180 g pomodori insalatari

20 g rucola

acqua

sale e pepe nero

Mettete ogni mozzarella, completa della sua acqua di conservazione, in una ciotola che possa andare nel microonde e aggiungete acqua calda fino a coprirla del tutto. Poi riscaldatela al microonde per 8 minuti a 700 watt fino a scioglierla

A parte lavate e affettate sottilmente i pomodori, preparate la rucola e tirate fuori le fette di prosciutto crudo. Quando la mozzarella sarà ammorbidita mettetela con un cucchiaio sopra un foglio di carta forno, copritela con un altro e stendete la mozzarella con un mattarello fino a renderla sottile. Cercate di fare rapidamente perché altrimenti la mozzarella si solidifica. Il risultato deve essere un rettangolo alto circa 4-5 millimetri.

Una volta rimosso il foglio di carta forno superiore salate, pepate e farcite con le fette di prosciutto. A quel punto mettere anche le fettine di pomodoro e la rucola. Poi completate con un altro strato di prosciutto crudo.

Ultima operazione, fondamentale: arrotolate la mozzarella esattamente come fareste per un tramezzino aiutandovi con la carta forno. Stringete bene per non far scappare il ripieno e mettete in frigo a solidificare per almeno 15 minuti. Infine tirate fuori, togliete la carta forno e tagliatelo a fette spesse circa 3 centimetri.

