Un gustoso menu completo per pranzo e cena con la mozzarella di bufala. Ricette semplici, tradizionali e low cost che potrete preparare velocemente.

Se non avete proprio idea di cosa cucinare oggi per pranzo e per cena, ecco tante gustose ricette che vedono come protagonista la mozzarella di bufala, un concentrato di sapore e nutrimento senza pari.

La mozzarella di bufala campana Doc, è un formaggio fresco dal sapore unico che si ricava dal latte di bufala. La sua forma tondeggiante e la sua sottilissima crosta bianca e sempre soffice la rende un prodotto davvero gustoso. Al contrario della mozzarella ricavata dal latte vaccino, la bufala contiene più proteine e grassi e quindi va consumata con parsimonia, soprattutto nell’ambito di un regime alimentare controllato. In cucina è ottima consumata fresca, ma la tradizione la vuole filante sulla pizza napoletana e ottima in un primo piatto.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la mozzarella di bufala

