Temptation Island 2019, David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno lasciato insieme il villaggio, ma ecco cos’è successo dopo il falò di confronto.

David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno lasciato insieme il villaggio di Temptation Island 2019 alla fine della quarta puntata. Se, tuttavia, Andrea e Jessica si sono lasciati, David e Cristina, nonostante lo sbandamento di lei per il single Sammy, hanno deciso di concedersi una seconda possibilità. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, dunque, stanno ancora insieme? A rispondere alla domanda è un utente di Twitter.

Temptation Island 2019, David Scarantino e Cristina Incorvaia stanno ancora insieme? Spunta una clamorosa indiscrezione

Durante il falò di confronto, sotto lo sguardo attento di Filippo Bisciglia, David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno deciso di tornare a casa insieme e dimenticare quanto accaduto a Temptation Island 2019. Nonostante la delusione, infatti, David non ha voluto rinunciare alla donna che ama: “Io so per certo che ti amo, voglio fare la famiglia che ci siamo detti. È l’unica cosa che voglio, il resto si supera, lo superiamo insieme. Io non esco senza di te”. Cristina ha replicato così: “Dici queste parole ogni volta che hai paura di perdermi. Usciamo insieme ma sappi che non sono disposta ad accettare più nemmeno un’altra discussione”.

Tra David e Cristina, dunque, la storia continua? I due stanno ancora insieme, feici e innamorati? A quanto pare no. “Sì. Peccato che DAVID abiti dietro casa mia e da circa un mese sia un uomo single e distrutto! Lei se n’è andata. Ha lasciato casa da subito e lui ora sta malissimo. Lo vedo sempre in palestra e piange spesso. È un uomo distrutto”, ha conguettato un utente di Twitter.

Si. Peccato che DAVID abiti dietro casa mia e da circa 1 mese sia un uomo single e distrutto! Lei se nè andata.

Bellissimo. #temptationisland pic.twitter.com/A5CjhGZO39 — Miss Babbu ♥ (@I_Love_80) 15 luglio 2019