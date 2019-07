Angela Nasti pubblica la prima foto di coppia con il fidanzato Kevin Bonifazi, ma la reazione del calciatore al gesto dell’ex Uomini e Donne spiazza.

Angela Nasti esce allo scoperto con il calciatore Kevin Bonifazi pubblicando la prima foto di coppia su Instagram. La reazione di lui, però, stupisce tutti: il calciatore, infatti, dopo la pubblicazione della foto, ha deciso di dire addio ai social.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi: prima foto di coppia, ma lui sparisce dai social

In vacanza ad Ibiza dove si sono conosciuti, Angela Nasti e Kevin Bonifazi si stanno godendo la prima estate insieme. Dopo settimane di gossip e pettegolezzi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto pubblicando su Instagram la prima foto ufficiale in compagnia del suo nuovo fidanzato. Dopo il gesto della Nasti, il calciatore ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, forse per evitare i commenti degli haters. Angela, infatti, è finita nel mirino del popolo del web dopo la decisione di chiudere la storia con Alessio Campoli, scelto alla fine del suo percorso sul trono classico.

Nonostante fosse convinta della scelta fatta, durante una vacanza con le amiche ad Ibiza, ha incontrato il calciatore e, colpita dal classico colpo di fulmine, avrebbe deciso di chiudere la storia con Alessio e concedersi una possibilità con Bonifazi.

“Non mi sono trovata bene con la persona che avevo al mio fianco e credo sia nel diritto di ciascuno interrompere una conoscenza quando non va – ha dichiarato Angela Nasti a Uomini e Donne Magazine – […] io non mi sentivo la stessa di sempre: ero frastornata, come se fossi in un vortice senza uscita. Lui, forse di riflesso a me, anche: non lo riconoscevo. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa e a quel punto gli ho confessato quello che sentivo in quel momento e di essere d’accordo con la sua decisione. Non voglio attribuire colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona schietta e passionale che mi aveva colpita durante il percorso. Vedevo un ragazzo più passivo, quasi distaccato”.