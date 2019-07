Scopri che trucchi mettere in pratica per non prendere peso durante le vacanze estive.

L’estate porta con se un certo affanno per arrivare alla prova costume e per sentirsi al meglio con abiti corti e senza maniche. Una volta giunto il periodo tanto atteso e con i risultati finalmente raggiunti, sorge però un altro problema ovvero quello di mantenere il peso raggiunto.

È infatti risaputo che le vacanze estive siano una vera fonte di tentazioni per i più golosi ma anche per chi si sforza, nonostante tutto, di mantenere uno stile alimentare sano. Tra giornate al mare, scarsa voglia di stare ai fornelli e inviti a cena continui, il rischio di prendere peso è dietro l’angolo.

Per fortuna ci sono alcuni piccoli stratagemmi che si possono mettere in pratica al fine di scongiurare grandi pericoli e di godersi le vacanze estive con serenità e persino concedendosi qualche sfizio.

Come fare a non ingrassare durante le vacanze estive

Bere tanta acqua naturale. Una delle regole d’oro è quella di bere acqua naturale. Mantenendosi idratati si avvertirà meno lo stimolo della fame, si sarà sempre abbastanza lucide da saper dire di no all’ennesima tentazione e si eviteranno gli zuccheri che si trovano nelle tante bibite che vengono offerte d’estate. Se si pensa di trascorrere la giornata in spiaggia o non si ha una particolare propensione per il sapore dell’acqua naturale, si può optare per quelle aromatizzate a patto però di realizzarle in casa. In commercio esistono persino borracce fatte a posta per inserire all’interno la frutta scelta e in questo modo si potrà bere qualcosa di fresco e dissetante senza dar fondo a bibite gasate e ricche di zuccheri. Una giornata di sola acqua vi farà guadagnare un bonus in calorie pari ad un gelato o ad un trancio di pizza. Molto meglio, no?

Mantenere uno stile alimentare sano. Se ci si abitua a mangiare ogni giorno in modo sano, quando capiterà l’uscita improvvisa o si deciderà di fare uno strappo alla regola per godersi un gelato in compagnia o assaggiare una fetta di torta, si potrà vivere il tutto con estrema rilassatezza. A gravare sulla linea, infatti, non è tanto il singolo dolce quanto il continuo mangiare alimenti sbagliati. Molto meglio cercare di mantenere uno stile alimentare sano, nel quale inserire di tanto in tanto qualcosa di tosto. Un esempio di alimentazione da seguire? A colazione si può iniziare con uno yogurt greco al naturale con aggiunta di frutta fresca e secca. A pranzo si può optare per un’insalatona che comprenda oltre alle verdure anche una buona fonte di proteine e di grassi buoni. A cena si può scegliere una porzione di bresaola con scaglie di parmigiano o un secondo leggero (anche di tipo vegetale) da accompagnare con delle verdure. Gli spuntini possono essere a base di frutta secca e se si va di aperitivo si può optare per un succo d’arancia senza zucchero o un bicchiere di vino da accompagnare a qualche pezzetto di parmigiano.

Fare esercizio fisico. Ovviamente, tenersi in allenamento è qualcosa che andrebbe fatto anche in estate. Certo, non sempre si può andare in palestra ma si può approfittare delle belle giornate per concedersi una corsa al mattino presto o alla sera. In alternativa si può optare per una camminata estiva, da fare per circa 30 minuti al giorno. Per il resto basta cercare di mantenersi sempre in movimento. Nuotare, impegnarsi in qualche partita di pallavolo con gli amici e andare a ballare saranno allenamenti aggiuntivi che aiuteranno a bruciare calorie e a mantenersi il più possibile in forma.

Scegliere alternative sane alle tentazioni. Quando è possibile, scegliere un’alternativa sana alle tentazioni può essere di grande aiuto. Se si ha voglia di gelato si può provare con uno fatto in casa mescolando dello yogurt greco ad una banana e addolcendo il tutto con un cucchiaino di miele. Basterà frullare il tutto e congelarlo per un po’ che si avrà un gelato sano e gustoso ma senza calorie e grassi eccessivi. Lo stesso vale per la voglia di dolci che può essere placata dalla buonissima frutta estiva. In questo modo la volta che si vorrà mangiare una bella fetta di torta o un gelato lo si farà senza sensi di colpa e con la certezza che il piccolo strappo alla regola non danneggerà in alcun modo la linea.

Evitare gli stuzzichini. Spesso quando si è in vacanza si hanno sottomano troppi stuzzichini. Se si va al cinema ci sono i pop corn, nei villaggi turistici ci sono aperitivi ricchi di tutto e ciotole piene di salatini sempre disponibili ai bar. Insomma, sapersi regolare è l’unico modo per averla vinta e riuscire a mantenere la linea. Meglio evitare questi spezza fame che poi non placano affatto l’appetito ma, anzi, ne fanno venire anche di più. Molto meglio mangiare un frutto fresco che sarà in grado di appagare maggiormente il bisogno di cibo e tutto senza far danni.

Ovviamente, essendo in vacanza, è anche bene ricordare che rilassarsi dovrebbe essere l’imperativo. Quindi una volta imparato a mangiare in modo sano è giusto concedersi qualcosa di diverso dal solito. Ciò farà bene al metabolismo e all’umore evitando al contempo il rischio di abbuffate a cui si va spesso incontro quando ci si priva troppo di determinati alimenti. E se nonostante tutto si acquista qualche chilo? Niente paura, almeno la metà sarà fatta di liquidi e basterà tornare a mangiare in modo normale una volta a casa (quindi no alle diete punitive!) per riperdere il peso preso e sentirsi in forma più che mai.

