Tiziano Ferro ha finalmente condiviso la sua prima foto ufficiale con lo sposo Victor Allen.

Ormai non è più una novità. Tiziano Ferro si è sposato con il suo compagno Victor Allen, lo stesso che due anni fa lo aveva accompagnato in Italia apparendo in qualche scatto rubato. A differenza di allora, oggi è lo stesso Tiziano a condividere la loro prima foto ufficiale insieme in cui ormai sposi sono pronti ad iniziare una nuova fase della loro vita insieme.

