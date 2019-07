Scopri quali sono gli alimenti da prediligere per accelerare il metabolismo.

Quando si parla di benessere e forma fisica, uno degli argomenti più gettonati è, senza alcun dubbio, il metabolismo. Il modo in cui i vari cibi vengono processati e la velocità con cui le calorie ingerite vengono bruciate può infatti fare la differenza sia in termini di digestione che di assimilazione degli stessi e tutto ciò è ovviamente legato anche al dimagrimento.

Oggi, quindi, proveremo a scoprire quali sono i cibi che notoriamente hanno la funzione di accelerare il metabolismo e perché.

Gli alimenti che accelerano il metabolismo

Il peperoncino. Noto a tutti, il peperoncino è uno degli alimenti più famosi quando si parla di metabolismo. La sua piccantezza, infatti, svolge un ruolo predominante sia sulla circolazione che sul metabolismo. Tutto ciò avviene grazie alla capsaicina, un composto chimico che va a stimolare proprio i processi metabolici e quelli legati alla circolazione del sangue. Mangiare ogni giorno dei peperoncini piccanti, quindi, può dare una spinta al nostro metabolismo che arriva fino al 25%. In tutto ciò anche lo stimolo della fame tenderà a ridursi, consentendo così un più facile dimagrimento.

Ovviamente si tratta di un alimento sconsigliato a chi soffre di ulcera o gastrite.

Il tè verde. Noto per le sue proprietà antiossidanti, il tè verde è un alimento in grado di favorire il metabolismo, rendendolo più efficiente e veloce. Tutto ciò avviene grazie alle catechine che una volta assunte attraverso il tè, possono accelerare il metabolismo di circa il 4% per una o due ore. Per questo motivo è consigliato berne una tazza al mattino ed una al pomeriggio, ovviamente senza zucchero. Gli allergici al nichel dovrebbero rivolersi al proprio medico prima di consumarlo in quanto a causa della presenza di nichel l’effetto potrebbe essere più negativo che positivo.

Il pompelmo. Un po’ come tutti gli agrumi, il pompelmo è noto per la capacità di rendere più attivo il metabolismo. Ciò avviene grazie alla vitamina C in esso presente. Da non sottovalutare anche la sua capacità di abbassare i livelli di insulina del sangue e di regolarizzare quelli di colesterolo e trigliceridi. Da evitare in caso di gastrite o ulcere.

La mela e la pera. Un recente studio condotto dall’Università di Rio de Janeiro ha messo in evidenza come il consumo di tre mele o tre pere al giorno sia in grado di accelerare il metabolismo, portando così ad un più facile dimagrimento. Questi due frutti sembrano infatti in grado di risvegliare il metabolismo se consumati nell’ordine di tre al giorno. Ricordiamo che la pera può dare problemi agli allergici al nichel.

Le alghe. Altro alimento famoso per il ruolo che svolge sul metabolismo sono le alghe che agendo sulla tiroide vanno a stimolare i processi metabolici. Per questo stesso motivo, però, sono da evitare se si hanno problemi legati appunto alla tiroide.

Ovviamente gli alimenti in grado di accelerare il metabolismo non finiscono qui e il primo tra tutti da annoverare sarebbe l’acqua che idratando l’organismo gli da modo di svolgere correttamente le sue funzioni vitali tra le quali spiccano anche quelle legate al consumo di energia.

Come già anticipato, prima di inserire questi o altri alimenti nella propria alimentazione è sempre bene consultare il proprio medico curante, specie se in presenza di patologie o se si è in cura con farmaci che in alcuni casi potrebbero subire l’interferenza di alcuni cibi.

