Scopri quali sono gli snack estivi da scegliere per restare in salute con gusto.

Fonte: iStock

L’arrivo dell’estate porta con se diversi cambiamenti, non solo nel modo di vestire ma anche nello stile di vita. Il caldo perenne porta infatti a muoversi meno e a farlo solo in determinate ore del giorno. Inoltre anche l’alimentazione tende a cambiare. Si ha più voglia di alimenti freschi e si tende a diminuire quelli particolarmente grassi o piccanti e tutto perché l’organismo stesso necessità di mantenere una temperatura interna minore. È quindi facile intuire che imparare a scegliere i giusti alimenti per il periodo estivo può essere un grande aiuto non solo dal punto di vista della linea ma anche da quello del benessere psico-fisico.

Se si tratta dei pasti principali, ovviamente, vige la regola del mangiare in modo equilibrato e bilanciato, preferendo insalate di pasta o di riso integrali ai piatti caldi e alternandoli con insalate miste e nutrienti. Sono poi sempre i benvenuti i piatti unici comprendenti proteine (anche di tipo vegetale) e contorni di verdure, da accompagnare poi con frutta fresca che, in questo periodo dell’anno, è un vero toccasana, non solo per il fatto che è piacevole da mangiare ma anche per i sali minerali e gli zuccheri che dona all’organismo, aiutandolo a combattere caldo e stanchezza. Ma cosa mangiare nelle pause che ci si concede durante il giorno? Proviamo a vedere gli snack estivi più consigliati per affrontare al meglio queste giornate calde.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Dieta anti cancro: il latte è utile. A dirlo è l’Airc

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda la salute e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

Gli snack estivi che fanno bene alla salute

Fonte: IStock

Verdura cruda. Partiamo da qualcosa di veramente salutare, ovvero la verdura cruda. Ottimo spezza fame, non innalza l’insulina e grazie alla consistenza spesso sostenuta aiuta a sentirsi più sazi attraverso la masticazione. Tra le verdure da scegliere sono consigliati finocchi, cetrioli, insalata belga, sedano e radicchio.

Frutta. Se si tiene a mente che la frutta è zuccherata e che pertanto non se ne dovrebbe abusare, si può optare per qualche snack a tema, specie se ci si trova in spiaggia o all’aperto e sotto il sole. Una buona fetta di anguria, ad esempio, è in grado di dare sali minerali, zuccheri e acqua all’organismo, portandogli un immediato senso di benessere.

Frutta e formaggio. Se si vuole mangiare in modo bilanciato e non ci si sazia mai abbastanza con un frutto si può optare per una mela alla quale associare un tocchetto di parmigiano o un pezzetto di formaggio emmenthal (si parla di circa 20/25 grammi al massimo). In questo modo si introdurranno proteine, grassi e carboidrati in modo bilanciato, dando all’organismo energia pronta da spendere.

Yogurt greco con frutta. Lo yogurt greco è un alimento ricco in proteine che dona subito un buon senso di sazietà e che associato alla frutta si rivela uno snack perfetto per la stagione più calda dell’anno. Ovviamente bisognerà partire da yogurt al naturale, al quale aggiungere della frutta fresca. Un buon connubio? Yogurt e mela, yogurt e fragole o yogurt e banana. Si potrebbe anche optare per il frullare tutto insieme mettendo poi quanto ottenuto negli appositi stampi per ghiaccioli. Dopo due o tre ore si avrà un ottimo gelato da mangiare senza intaccare la linea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Insonnia da caldo: quali cibi mangiare per combatterla

Pane integrale formaggio magro. E se si ha fame o si desidera qualcosa di salato? Un buon compromesso è dato da una fetta di pane integrale con del formaggio magro. Ottima scelta sono lo stracchino o il sempre apprezzato yogurt greco che si potrà arricchire con spezie e aglio per dare un sapore più tondo al tutto. In questo modo si spezzerà la fame senza danneggiare la linea e mantenendosi leggeri ed in forma.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Pop corn: come mangiarli per non ingrassare

Leggi anche -> Scorza del limone: perché andrebbe usata tutti i giorni

Leggi anche -> Pistacchi: dieci motivi per cui fai bene a mangiarli