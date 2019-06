Programma il tuo cervello a perdere peso con questi 9 consigli

Hai difficoltà a raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso? Sei sulla pagina giusta! Ecco i 9 consigli pratici ed efficaci per perdere peso del Dr. Jason Fung, autore di “The obesity code book”.

Per perdere peso in modo sano e sostenibile, è essenziale adottare le giuste azioni su base giornaliera. Come spiega Sandra Aamodt, una neuro biologa americana, il tuo peso si regola naturalmente in base a quello che il tuo cervello considera il suo peso di riferimento.

In effetti, le diete alla moda, oltre la frustrazione che scatenano, ti fanno ingrassare nel lungo periodo perchè spesso non tengono conto della maorfologia del corpo nel determinare il giusto peso forma. Con questi consigli sulla salute, perderai peso adottando abitudini sane ogni giorno.

10 consigli per perdere peso programmando il tuo cervello

1. Bevi abbastanza acqua durante il giorno

Acqua, questa bevanda naturale oltre a tenerci in vita può aiutarci a perdere peso! In effetti, l’essere umano può a volte confondere la fame con la sete. Il cervello invia un segnale simile al corpo per indicare la necessità di mangiare o il bisogno di idratarsi. L’acqua quindi ti consente di riempire questa falsa sensazione di fame.

2. Fai colazione

“Mangiare come un re al mattino, come un principe a mezzogiorno e come un povero uomo di notte” è una citazione molto adeguata. In effetti, la colazione è il pasto più importante della giornata. Permette al corpo di svolgere le sue funzioni durante la mattinata e ridurre le voglie, il desiderio di zucchero e l’assunzione di cibo impulsivo.

3. Pratica attività fisica regolare

Per perdere peso in modo efficace, è necessario praticare un’attività sportiva regolare. E sì! Lo sport, oltre ad essere un importante alleato della salute, è essenziale per la perdita di peso. Correre, saltare la corda, fare Zumba, nuotare, giocare a tennis, giocare a calcio, hai solo l’imbarazzo della scelta! Oltre ad aiutarti a perdere peso, praticare sport ti consente di provare più gioia ed energia nella tua vita quotidiana poiché il tuo corpo produce endorfine dopo ogni attività sportiva.

4. Mangia più fibra

Esistono due tipi di fibre: solubili, che regolano la glicemia e il colesterolo nel sangue e insolubili, che migliorano il transito intestinale per evitare il gonfiore. In effetti, queste sostanze si gonfiano nello stomaco e impiegano più tempo a digerire, promuovendo così la sazietà.Pancia gonfia: ecco i 10 cibi che risolvono il problema

5. Dormi abbastanza

Il sonno è di fondamentale importanza per raggiungere un obiettivo dimagrante. Secondo il Dr. Olivier Coste, le persone che non dormono abbastanza tendono a mangiare più zucchero e grassi durante il giorno.

Per perdere peso, devi dormire in media da 7 a 8 ore a notte e andare a letto a intervalli regolari ogni giorno. Stabilire un ritmo biologico sano può giovare a un corpo sano in grado di perdere peso.

6. Limita il consumo di bevande alcoliche

Secondo Le Figaro, l’alcol rallenta la sazietà e nel contempo fornisce troppe calorie al corpo, causando la deregolamentazione nelle sensazioni di fame e sete, come spiega Pr Seeley.

Il carico calorico delle bevande alcoliche è molto importante: mentre ogni grammo di zucchero apporta 4 calorie al corpo, un grammo di alcol ne porta 7!

7. Opta per frutta e verdura

Frutta e verdura sono piene di vitamine e minerali essenziali per perdere peso. Molto basso contenuto di calorie, sono nutrienti, contengono molta fibra solubile che rallenta i picchi di zucchero nel sangue ed evitano voglie tra i pasti.

8. Mangia lentamente

Per perdere peso, bisogna mangiare nel modo giusto. Mangiando lentamente, il cervello prende il tempo di ricevere i segnali di sazietà che comunica al nostro corpo. Venti minuti prima del primo morso, il cervello riceve uno stimolo che indica che l’individuo è pieno. Per raggiungere rapidamente questo segnale che ci permette di smettere di mangiare, dobbiamo prendere il tempo per assaporare il morso e mangiare in piena consapevolezza.

9. Consuma più proteine

Le proteine ​​sono essenziali durante un processo di dimagrimento. Consumando questi alimenti, il corpo brucia molte calorie per digerirle. Le proteine ​​ti fanno anche sentire più pieno mentre prendono tempo per digerire.

Tuttavia, un’assunzione eccessiva di proteine ​​animali può essere pericolosa per la salute. Fortunatamente, esistono molte proteine ​​vegetali e sono efficaci sia per la perdita di peso che per la salute generale.

