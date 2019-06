Pancia gonfia: ecco i 10 cibi che risolvono il problema

Focalizzandoci sul lato estetico, la corretta alimentazione contribuisce e non poco alla nostra silhouette. Ecco perché, soprattutto in questo momento in cui siamo in piena bella stagione, dovremmo prestarvi più attenzione. Quindi, se il nostro cruccio è qualche rotolino di troppo in vita, basta consumare i prodotti giusti per eliminare il problema.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

Addio pancia gonfia con 10 alimenti

Se il nostro obiettivo è mostrare una bella pancia piatta, questi sono gli alimenti che dobbiamo sempre assicurarci di avere in casa:

1. Le mele – Sono poco caloriche e ricche di fibre, agevolano la digestione, nonché l’eliminazione di gas.

2. La papaya – Oltre a contenere acqua e vitamina C, questo frutto esotico è pieno di papaina, un enzima proteolitico dotato di proprietà antinfiammatorie e digestive. Vanta altresì un effetto drenante, per cui contribuisce all’eliminazione dei liquidi in eccesso.

3. I finocchi – Calmano gli spasmi e le contrazioni dell’apparato digerente, oltre a combattere la formazione di gas intestinali che provocano i gonfiori alla pancia. Dotati di appena 10 kcal per 100 gr di prodotto, sono ricchi di fibre solubili che fanno sentire sazi e riducono l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi.

4. Le spezie – Lavorando sulla fermentazione, zenzero, zafferano, aneto, chiodi di garofano e cannella riducono la formazione dei gas intestinali, inoltre rappresentano una valida alternativa al sale.

5. Lo yogurt – Tante le proprietà contenute in questo gusto prodotto, come i fermenti lattici vivi, fondamentali per l’equilibrio della flora batterica intestinale e per combattere stitichezza e gonfiore, il calcio e le proteine. La dose consigliata è di 2 vasetti pari a 200- 250 g. Per aumentare i benefici, far seguire alla consumazione un bicchiere di acqua e bicarbonato.

Ti potrebbe interessare anche—->>> Dieta del tonno: perdi 5 kg in 3 giorni con gusto

6. Il pompelmo – Svolge una funzione disintossicante essendo composto al 91% da acqua, oltre a risvegliare il metabolismo. Migliora altresì la circolazione e disinfetta l’apparato digerente; drena, stimola la diuresi, disintossica il fegato e migliora la regolazione dello zucchero nel sangue, allontanando il rischio d picchi glicemici. Anche la sua buccia è benefica. Piena di citrale, pinene e limonene, agevola il benessere cerebrale e funge da antidepressivo.