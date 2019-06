Ecco il modo semplice per calcolare il peso “ideale” in base alla forma del corpo, all’età e altezza.

Vogliamo tutti raggiungere il nostro peso ideale, quello che ci permette di apprezzare il nostro corpo e di esserne orgogliosi di noi stessi. I social network mostrano costantemente corpi perfetti, con tanti consigli su come nutrirsi e fare sport per essere in forma. Ma lo sapevi che il tuo peso ideale potrebbe non corrispondere a quelle immagini? C’è un modo semplice per calcolare il tuo peso “sano” che ti permetterà di evitare diete drastiche e rischi per la salute.

A persone cercano di raggiungere un peso specifico, senza tener conto di alcuni criteri essenziali. Tenendo presente un obiettivo irrazionale, si ritrovano ad affrontare una costante frustrazione. Nonostante lo sport, le diete e tutti gli sforzi che queste persone fanno, visualizzano sempre lo stesso numero sulla bilancia e restano insoddisfatti finendo col fare diete limitate e rischiando disordini alimentari per avere un peso ridotto.

Calcola il tuo peso ideale in base alla forma del corpo, età e altezza

Per evitare sofferenze inutili, tieni presente che il tuo peso “sano” non dipende dai tuoi obiettivi illusori ma da un calcolo scientifico molto semplice. Ecco il metodo migliore per valutare il tuo peso ideale in base alla tua morfologia, alla tua altezza e alla tua età.

Il metodo:

Se hai una morfologia “normale”: ((Dimensioni in cm – 100) + (Età in anni / 10)) x 0,9

Se hai una morfologia “fine”: ((Dimensioni in cm – 100) + (Età in anni / 10)) x 0,9 x 0,9

Se hai una morfologia “grande”: ((Dimensioni in cm – 100) + (Età in anni / 10)) x 0,9 x 1,1

Perché usare questo metodo?

Il vantaggio di questo metodo di calcolo è che incorpora la nozione di morfologia, che è molto importante perché dipende da fattori ereditari e può spiegare la tendenza a ingrassare facilmente o perdere peso più velocemente.

Perché non riesci a perdere peso?

Se i tuoi piani sono spesso finiti in un fallimento, è il momento di porti le domande giuste.

Secondo Sandra Aamodt, un neurobiologo americano, il peso è determinato da diversi criteri. Solo perché vuoi pesare 50 chili non significa che fare più diete ti porterà ad ottenere quel peso. O meglio, puoi raggiungere quel peso, ma non sarai in grado di mantenerlo a lungo termine. La ragione è semplice: non è il tuo peso forma.

Come spiega lo scienziato, in base ai tuoi fattori genetici, il peso che hai normalmente, senza fare uno sforzo particolare, varierà in un intervallo di cinque chilogrammi in più o in meno. Il tuo peso si regola naturalmente. Contrariamente a quello che pensi, anche se hai mangiato troppo il giorno prima e vedi che la tua bilancia mostra un numero doloroso, non hai bisogno di una cura esplicita per eliminare questo surplus; il tuo corpo si prenderà cura di esso in modo naturale e riacquisterà il suo peso iniziale. Se accumuli peso in eccesso e il tuo peso cambia, sarà solo perché il tuo cervello lo considera come il suo nuovo peso di riferimento.

Inoltre, sembra che se le diete non funzionino affatto perché il deficit calorico che si impone al cervello gli fa interrompere il metabolismo basale. Conseguenza? Il cervello registra la privazione e per proteggersi da questa carestia si imposta in modo da spendere meno calorie.

Come ritrovare il peso “salute”?

Per avere un peso “sano”, è sufficiente impostare abitudini salutari nella vita quotidiana.

Pertanto ti citeremo un elenco non esaustivo di azioni da adottare se si desidera trovare e soprattutto mantenere il peso ideale:

– Dormi abbastanza: il sonno è molto importante per perdere peso in modo permanente. Infatti, la mancanza di sonno porta a più sentimenti di fame durante il giorno da quando i tuoi ormoni vengono interrotti. Quando non dormi abbastanza, il tuo corpo secerne la grelina, un ormone che provoca voglie.

– Mangiare cibi di qualità a orari prestabiliti: per dimagrire, assicurati di mangiare cibi biologici e naturali che forniscono al tuo corpo i nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente. Mangiare a orari prestabiliti ed evitare spuntini tra i pasti. Scegli verdure ad alto contenuto di fibre che promuovano la sazietà. Evitare grassi e zuccheri aggiunti.

– Fai un’attività sportiva regolare: oltre ai numerosi vantaggi di integrare un’attività fisica nella tua vita quotidiana, lo sport si rivela un modo ideale per prendere i muscoli a spese del grasso. Quindi, per eliminare i tuoi rigonfiamenti antiestetici e avere un corpo tonico e soprattutto mantenerlo nel tempo, pratica uno sport che ti piace e praticalo regolarmente.

