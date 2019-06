Giulia Cavaglià è stata tradita da Manuel Galiano durante la vacanza di quest’ultimo ad Ibiza? Parla l’ex corteggiatrice Claudia Dionigi.

Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli che si sono lasciati dopo soli dieci giorni dall’inizio della storia nata a Uomini e donne, un’altra coppia che si è formata nel trono classico rischia di rompersi. Stiamo parlando di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sui quali potrebbe abbattersi la maledizione di Ibiza. L’isola spagnola è stata fatale prima per Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni e poi per Angela e Alessio intorno ai quali si sono scatenate le voci di crisi dopo una vacanza della Nasti con le amiche proprio ad Ibiza. Cosa sta accadendo, dunque, tra Giulia e Manuel?

Giulia Cavaglià tradita da Manuel Galiano ad Ibiza? Spunta un video

Le voci di una presunta crisi tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono diffuse dopo la partenza dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne per Ibiza, luogo scelto per godersi una vacanza con gli amici. Proprio ad Ibiza, Manuel sarebbe stato beccato mentre baciava una ragazza che, naturalmente, non sarebbe Giulia. A diffondere la clamorosa indiscrezione è l’influencer, appassionata di gossip, Deianira Marzano.

“Da stamani che ricevo delel segnalazioni su questa storia di un amico di Manuel Galiano. Molti miei follower dicono che si vede da dietro l’ex corteggiatore che si sta baciando con una ragazza. Devo dire al verità? Anche a me sembra proprio lui la sagoma.

Vorrei dire a Manuel che è la brutta copia di Andrea Damante, che voi siete seguito proprio grazie a tutta quella gente che si viene a vedere quelle cavolate che poi postate. Quindi non è che siete ai livelli che non dovete dare spiegazioni. Quindi, se uno vede delle cose strane – visto che voi ci guadagnate i soldini con le persone che vi guardano le cose – ci sta anche che voi diate una spiegazione o smentiate la cosa. Ci sta che uno smentisca. Ma forse non smentisci perché è vero?”, sono le parole di Deianira.



Di fronte a tali voci, Manuel ha pubblicato una storia per poi cancellarla subito dopo in cui diceva: “Prima era Valeria, poi Alessia, oggi è Erika di Firenze. Domani? Adesso state esagerando con questa cattiveria gratuita, basta!”. Giulia, nel frattempo, ai commenti delle fans che le stanno esprimendo la loro solidarietà, come spiega il portale Bitchyf, sta rspondendo con dei cuori.

Sulla vicenda, inoltre, si è espressa anche Claudia Dionigi che ha condiviso con Giulia Cavaglià l’esperienza di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi che ha poi scelto proprio Claudia. “Se fosse vero, no comment. Ovviamente consiglierei a Giulia di cambiare proprio strada”, ha fatto sapere attraverso una storia su Instagram.

