La scelta di Giulia Cavaglià è Manuel Galiano. La tronista di Uomini e Donne conferma i rumors dando inizio alla sua favola d’amore.

La scelta di Giulia Cavaglià è… La tronista di Uomini e Donne che è sempre stata la più indecisa tra tutti i protagonisti del trono classico, ha dato vita ad una delle scelte più belle ed emozionanti degli utimi anni. Giulia, oltre ad aver seguito il proprio cuore non deludendo le aspettative del pubblico, ha incantato tutti con un abito e un’acconciatura che hanno messo in evidenza la sua bellezza.

La scelta di Giulia Cavaglià è Manuel Galiano

Dopo essere entrata in studio, la non scelta di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglià rivive prima i momenti più bei con Giuio Rasei. “È dura perché sei alla fine di un percorso bello. Mi mette ansia pensare che questa potrebbe essere l’ultima. Stanotte ho dormito 1 ora e 40 circa. Ho pensato a lei”, ammette il corteggiatore. Entra, poi, Manuel Galiano: “Nella vita tento di nascondere questo mio lato, poi però accumulo ed esplodo. Finisco col piangere come un bambino. Oggi sono agitato, mi tremano le gambe e spero vada bene. Se non mi scegliesse, però, non mi arrabbierei con lei. Non ho pensieri negativi per Giulia”.

Arriva così il momento di annunciare la scelta. Emozionata, Giulia chiede di parlare prima con Giulio Raselli che non è la scelta e che capisce subito quello che sta per ascoltare: “Cosa ti ha spinto a non scegliermi?”, chiede. “Hai già capito. Cosa mi ha spinto? Io sono portata verso di te fisicamente ma non riesco a vederti in un altro modo. C’è solo chimica. Sto bene quando sto con te ma quando torno a casa non riesco a sentirti dentro, non riesco a vederci fuori. Sei un ragazzo intelligente, hai tanto cuore e spero che tu possa non odiarmi per questa cosa. Io tentavo in tutti i modi di rendere felice te ma non rendevo felice me. Quando mi guardo dentro ho il cuore che batte per un’altra persona. Ti stimo e ti voglio bene”, spiega la tronista.

La reazione di Giulio non si fa attendere: “Non ho bisogno di complimenti. A me non capita spesso di aprirmi, ma con te l’ho fatto. Sapevo che sarebbe finita così anche se non ne ero certo. Non mi va di fare scenate ora. Sono certo che Manuel ti dirà di sì e spero che starete bene insieme”.

Arriva così il momento di Manuel Galiano: “In questo percorso mi hai insegnato tante cose e io cercavo un uomo che mi insegnasse qualcosa. Sono una persona che non vuole dare agli altri l’opportunità di ferirmi. Casa mia è l’unico luogo dove mi sento libera di essere vulnerabile. Oggi voglio credere in noi, tu sei la mia scelta”. Manuel non trattiene le lacrime. Giulia lo abbraccia e lo bacia e lui al termine dice: “posso dire che è mia”.

