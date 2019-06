Temptation Island 2019: quali coppie si sono lasciate e quali coppie stanno ancora insieme? Le anticipazioni su Jessica e Andrea, Katia e Vittorio.

Dopo l’anticipazione bomba sulla seconda puntata di Temptation Island 2019, il pubblico si chiede quali coppie si lasceranno e quali coppie, invece, riusciranno a superare tutte le tentazioni lasciando insieme il villaggio di Temptation Island. A svelare importanti indiscrezioni sul futuro delle coppie è la blogger Deianira Marzano.

Temptation Island 2019: Jessica e Andrea, Katia e Vittorio: ecco cosa accadrà alle due coppie

Tra le coppie più discusse di Temptation Island 2019 ci sono sicuramente quelle formate da Katia Fanelli e Vittorio Collina e da Jessica Battistello e Andrea Filomena. Nel corso della prima puntata, Jessica ha messo subito in crisi il suo rapporto flirtando con il single Alessandro al punto che Andrea ha chiesto subito il confronto a cui, però, la fidanzata non si è presentata. Anche l’atteggiamento di Katia ha fatto discutere avendo dichiarato di sentirsi single. Le due coppie, dunque, si lasceranno?

A riportare importanti indiscrezioni sulle due coppie di Temptation Island è Deianira Marzano secondo la quale Jessica e Andrea, nonostante quello che sta accadendo all’interno del villaggio, starebbero ancora insieme. Secondo alcuni messaggi pubblicati sui social da Deianira Marzano, dunque, le tentazioni del programma non avrebbero rotto la coppia. Secondo altre indiscrezioni riportate sempre da Deianira, invece, si sarebbero lasciati Katia e Vittorio. Il condizionale, naturalmente, in entrambi i casi, è d’obbligo. Al momento, infatti, non ci sono certezze su quello che accadrà nelle prossime puntate di Temptation Island. Le indiscrezioni riportate da Deianira Marzano, dunque, saranno confermate o smentite? Non ci resta che aspettare.

