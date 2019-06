Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto con una prima foto insieme.

Ormai da tempo le pagine di gossip erano piene dei loro nomi. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembrano infatti essere una nuova coppia. Notizia ormai più che confermata visto che lo stesso Iannone ha pubblicato proprio ieri una loro foto insieme. E c’è di più, i due sembrano così uniti che nella foto compare anche la nipotina dell’influencer. La loro sembra essere quindi una storia ormai pronta ad essere esposta alla luce del sole (e dei media) con tanto di complicità delle famiglie che evidentemente conoscono la verità ormai da tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme. La conferma arriva da Parpiglia – Foto

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo CLICCA QUI!

Andrea Iannone pubblica la prima foto con Giulia De Lellis

Che Giulia De Lellis e Andrea Iannone stessero insieme era noto ormai da un po’ di tempo e non solo per le tante voci che si sentivano in giro ma anche per le foto in cui sono stati immortalati più volte insieme, per gli sguardi che si lanciavano e per le testimonianze giunte da diverse fonti. Negli ultimi tempi, poi, anche le foto che postavano sembravano voler lasciare indizi sparsi su questa storia non ancora divulgata e vissuta prima di tutto tra loro e senza interferenze (per quanto possibile) dal mondo esterno.

Ieri, però, qualcosa sembra essere cambiata e Andrea Iannone ha postato una foto sul suo account Instagram insieme alla sua Giulia. Una foto in cui entrambi sorridono abbracciati e che la stessa Giulia ha commentato con le parole “Amoe”.

Insomma, i due sembrano finalmente pronti a venire allo scoperto e a rendere pubblica una storia che ormai di privato non aveva più nulla visto che il loro amore era chiaro a tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono fidanzati? Scoppia la passione

Come se non bastasse, nella foto (che abbiamo ritagliato per la privacy della piccola), appare anche la nipotina dell’influencer che secondo alcune fonti si troverebbe nella stessa villa insieme alla sua mamma (e sorella di Giulia). Iannone e la De Lellis, quindi, non solo stanno insieme ma a quanto pare hanno già conosciuto le rispettive famiglie o almeno una parte importante di esse.

Un benvenuto quindi alla nuova coppia dell’estate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono fidanzati? Video

Leggi anche -> Giulia De Lellis e Gemma condurranno un programma insieme – Video

Leggi anche -> Giulia De Lellis e Rosa Perrotta: le foto del prima e dopo