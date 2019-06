Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme. Questa volta lo scoop arriva da Gabriele Parpiglia.

In questi ultimi giorni una delle coppie più chiacchierate è stata sicuramente quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Secondo alcune voci, infatti, tra i due sarebbe scoppiata la passione. Una notizia che è stata presa sia in bene che in male (in particolare da chi ancora sperava in un ritorno della De Lellis con Damante) ma che ha fatto in ogni caso discutere specie per le parole di Giulia che ha più volte negato di stare con Andrea. Eppure, qualcosa tra i due deve esserci perché a confermare una storia è arrivato Gabriele Parpiglia che con tanto di foto ha annunciato lo scoop che sarà in edicola domani sulla rivista Chi.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una coppia

Nel bel mezzo degli interrogativi sulla possibile nascita della coppia Iannone – De Lellis, a dissipare ogni dubbio è giunto Gabriele Parpiglia che questa notte ha postato una foto che ritrae i due a cena fuori e la cui didascalia è la seguente:

“Intanto a Milano, al ristorante Da Penelopeacasa, Andrea Iannone e Giulia De Lellis (con suo fratello) a cena… scoop confermato #loveislove e mercoledì in edicola su Chi.”

Restano quindi pochi dubbi in merito ad una storia tra i due, a meno che la cena non sia il preludio a qualcosa di diverso. Qualcosa che sarà rivelato solo sulle pagine di Chi, come lo stesso Parpiglia ha ricordato a chi ha cercato di approfondire l’argomento ricordando che entrambi hanno continuato a smentire la possibilità di una storia. Si preannuncia quindi un momento duro per coloro che speravano ancora nel ritorno tra la De Lellis e Damante, ipotesi che si fa sempre più lontana.

Intanto, per Giulia De Lellis il periodo sembra dorato sotto diversi punti di vista. A breve, infatti, sarà alla conduzione di un programma con Gemma Galgani (protagonsta del trono over di Uomini e Donne). Insomma, le novità nella sua vita non mancano ed un nuovo amore, a questo punto, giungerà come la ciliegina sulla torta che la renderà sicuramente uno dei nomi più commentati di quest’estate.

