Francesca De Andrè dopo l’ultima puntata del Grande Fratello è tornata sui social ed ha espresso il suo pensiero su questa edizione del gf

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 16 che ha portato alla vittoria della giovane Martina Nasoni, dal canto suo Francesca non è riuscita ad accedere neanche alla finale ma allo stesso tempo è stata protagonista della puntata: dal duro scontro contro Taylor Mega a quello con Mila Suarez.

Dopo la puntata Francesca De Andrè è tornata sul suo profilo Instagram affermando: “Eccoci qua…! Sono tornata. Avrei milioni di cose da dire e scrivere.. ma avrò modo di farlo tra un po’ di tempo. Per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata”.

L’ex gieffina ha ammesso di non aver sempre usato modi e maniere gentili ed ha aggiunto: “Non ho passato solo cose belle, come sapete, e so di non essere stata ‘leggera’, ma tra tutti gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi, fino agli estremi) di una cosa non si può dire il contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata.”

Francesca: le parole dopo l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello

Ieri dopo aver perso il telefoto contro Enrico Contarin, che ricordiamo essere arrivato sul podio al secondo posto, Francesca De Andrè è stata fatta entrare in studio per la classica intervista.

Durante la lunga chiacchierata la 29enne ha espresso il suo pensiero su questo lungo percorso e sulle diverse dinamiche che ha dovuto sopportare affermato che questo suo carattere deriva dalle difficile circostanze che le sono capitate nella vita: “Per me non è stato semplice vivermi tutti i casini che mi sono piombati addosso, non mi sarei aspettata di vivere tanto dolore. Reagisco come un cane che viene bastonato e morde il primo che si trova davanti, in realtà dentro provo una grande sofferenza che manifesto con aggressione, ma non sono una persona cattiva. Di tante cose mi vergogno, ma se c’è una cosa che posso dire con fermezza è che quando io mi guardo allo specchio posso dire a me stessa che sono stata vera. Questo è un reality e sono stata reale.”

