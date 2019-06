Sara Affi Fella pubblica la foto del nuovo tatuaggio, poi la cancella scatenando l’ironia dei followers e si lascia andare ad un lungo sfogo.

Sara Affi Fella torna a far parlare di sè per la foto di un tatuaggio prima pubblicato su Instagram e poi cancellato. Nonostante il passo indietro, però, i fans sono riusciti ad immortalare a foto che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. All’indirizzo dell’ex tronista di Uomini e Donne sono così arrivate tantissime critiche di fronte alle quali Sara ha sbottato lasciandosi andare ad uno sfogo.

Sara Affi Fella: duro sfogo dopo la cancellazione della foto del tatuaggio

Sara Affi Fella che nei mesi scorsi ha attraversato un periodo difficile, è finita nel mirino dei fans per la foto del nuovo tatuaggio sulla schiena. Nel pubblicare la foto, l’ex tronista di Uomini e Donne voleva scrivere: “For those like me who never give up“, ossia ‘per quelli che come me non si arrendono mai”. Purtroppo, però, ha commesso un errore grammaticale e al posto di ‘me’ ha usato l’aggettivo ‘my’ cambiando così il significato della frase e scatenando l’ironia dei followers che non hanno perso occasione per commentare l’accaduto.

Di fronte alle critiche dei followers che continuano a seguirla anche dopo lo scandao che l’ha travolta in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Sara ha deciso di reagire lasciandosi andare ad un durissimo sfogo contro gli haters che non perdono occasione per puntare il dito contro. “Sapete che a me non me ne frega proprio un ca**o di quello che scrivete. Perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la vostra cattiveria no”, ha commentato Sara come fa sapere il portale Bitchyf.

