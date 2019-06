Funziona bene tutto l’anno, è poco calorico e molto nutriente: il polpo è una delle tante ricchezze nei mari italiani e d’estate si presta a diverse ricette fredde come insalata.

Il polpo è uno dei molluschi più comuni sulla nostra tavola: è nostrano, perché si trova in diversi mari italiani. È facile da cucinare perché ci sono molte ricette che lo hanno come ingrediente principale e ha una grande quantità di proteine.

Inoltre non contiene molto colesterolo e in compenso è ricco di sali minerali, in particolare calcio, fosforo, ferro, e potassio. Per tutti questi motivi, preparare ricette a base di polpo tutto l’anno e non solo d’estate è un piacere.

Polpo, poche calorie e molta fantasia. Le migliori ricette estive

Sono tane le varianti possibili con il polpo e molte anche poco caloriche. Infatti per ogni 100 grammi di prodotto, fornisce solo 57 calorie e quindi è perfetto per tutti quelli che seguono una dieta ipocalorica.

Prima di passare alle ricette, qualche consiglio. Prima di cuocerlo, se non l’ha già fatto la pescheria, togliete gli occhi e il becco corneo, poi sciacquatelo sotto acqua fresca per eliminare tutti i residui. In una pentola a pressione il polpo cuoce in 20-25 minuti. Ne servono invece 45-50 in una pentola normale: si parte da acqua fredda, aggiungendo solo un filo di olio e un bicchiere di acqua. Evitate invece il sale in cottura perché lo indurisce.

E ora passiamo alle ricette.

Il polpo in insalata con le patate

D’inverno si può anche mangiare caldo, d’estate rigorosamente freddo. Dopo aver cotto il polpo, tagliatelo a pezzetti aggiungendo nella ciotola anche patate bollite a dadini, olio, sale, pepe e se piace anche aceto balsamico (in riduzione è il massimo) oltre al prezzemolo tritato. Per una insalata più ricca aggiungete olive nere tipo Gaeta e i capperi.

Polpo in insalata con cipolle di Tropea, pomodorini pachino,sedano e peperoni

Un piatto colorato, molto fresco e nutriente. Oppure, se siete amanti dei legumi, sostituite tutte le verdure con i ceci (vanno bene quelli precotti) condendo con olio extravergine, sale, pepe e menta tritata.

Insalata fredda di fusilli con polpo

Una volta tagliato il polpo e cotta la pasta (per 4 persone circa 320 grammi), mettete tutto in una boule aggiungendo una decina di pomodori ciliegino tagliati a spicchi e condite con un’emulsione di olio aromatizzato all’aglio, il succo di due limoni, aceto, peperoncino a piacere e prezzemolo tritato

