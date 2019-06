Le influencer di Instagram che hanno cambiato radicalmente il loro aspetto ricorrendo all’uso esagerato della chirurgia estetica

Giorno dopo giorno si va ad affermare sempre di più la cultura che si basa fondamentalmente sul cibo sano, sull’estetica e sull’apparenza. Una situazione che si è venuta a creare sopratutto a causa dell’influenza che arriva dal web e dai social network.

Nel mondo ci sono tantissime fashion blogger e influencer che hanno deciso di cambiare radicalmente il proprio aspetto, tra queste troviamo Celine Centino, Marina Mayer Aletta Ocean, Demi Rose e Sasha Markina. Loro hanno fatto un uso esagerato della chirurgia estetica e a causa di questa mania di avere sempre di più sono finite per diventare persone completamente differenti e irriconoscibili.

Qui sotto vi lasciamo alcune foto che mostrano il prima e il dopo di queste donne la cui trasformazione ha dell’incredibile:

Influencer Instagram: il cattivo esempio per i giovani

Nel mondo in cui viviamo oggi i giovani si lasciano facilmente influenzare dagli Influencer e questo fa si che si vengano a creare canoni estetici, e non solo, a cui tutti vogliono arrivare.

Si stima infatti che il 55% degli adolescenti di età compresa tra i 14 ai 19 anni (la cui maggioranza è di sesso femminile) sostengono che vedere corpi magri e perfetti in tv e su internet spinga a voler emularli ed a sentirsi influenzato dai modelli lanciati dagli influencer.

Non a caso la prof.ssa Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, ha rivelato: “Questo non è un fenomeno da sottovalutare perché gli influencer condizionano anche da un punto di vista psicologico e comportamentale i ragazzi”. Poi ha aggiunto: “Fashion blogger e youtubers sono ormai la realtà di riferimento degli adolescenti, soprattutto dei più piccoli, che crescono fin dall’infanzia con la compagnia dei video dei loro idoli senza un minimo di filtro e di controllo genitoriale. Infatti, il loro desiderio più grande sarebbe quello di seguire il loro stesso percorso: diventare ricchi, famosi, popolari e seguitissimi, facendo un lavoro divertente e che apparentemente non costi particolare fatica”.

