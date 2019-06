Francesca De Andrè, sesta classificata al Grande Fratello 2019, riceve un’accoglienza choc entrando nello studio del reality.

Francesca De Andrè entra nello studio del Grande Fratello 2019 dopo essere stata eliminata durante la finale e viene accolta da un silenzio assordante. Diversamente da quanto accaduto agli altri concorrenti eliminati dal reality, Francesca De Andrè, entrando in studio, si è ritrovata circondata da un pubblico silenzioso che ha preferito non reagire al suo ingresso in studio. Poi si è scontrata duramente con Mila Suarez.

Francesca De Andrè, durissimo scontro con Mila Suarez durante la finale del Grande Fratello 2019

Dopo aver rivissuto una tiepida accoglienza, Francesca De Andrè, dopo uno scontro con Taylor Mega, scambia qualche parola con Cristiano Malgioglio. “Dovresti moderare il linguaggio. Se tu fossi stata meno aggressiva, avresti potuto vincere il ‘Grande Fratello’. Hai buttato nella mer** Dori Ghezzi e mi dispiace che Dori Ghezzi non mi abbia chiamato per dirmi almeno ‘Grazie per quello che hai detto'”, dice l’opinionista. “Io sono come un cane bastonato che morde il primo che si avvicina. Ho tanta sofferenza dentro che esprimo con l’aggressività. Io posso rimproverarmi tante cose, però sono stata vera“, commenta Francesca.

Dopo i numerosi scontri in casa, va in scena un acceso botta e risposta tra Francesca e Mila Suarez. “Ci penseranno i miei avvocati, non ho niente da dire. Non stai bene, vai a curarti. Fatti benedire da un prete”, dice la modella marocchina. Francesca De André replica: “Mi chiedo se anche la fidanzata di Alex Belli, che hai insultato, ti ripagherà con la stessa moneta. Le tue minacce mi scivolano. Stai sempre attaccata a qualcuno, fai qualcosa da sola. E poi io ‘scimmia’ non l’ho detto per aspetto estetico ma perché saltava addosso alla gente”.

