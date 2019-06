Taylor Mega torna nella casa del Grande Fratello 2019 durante la finale e si scaglia contro Francesca De Andrè:

Dopo lo scontro a distanza, Taylor Mega si scaglia contro Francesca De Andrè durante la finale del Grande Fratello 2019. Dopo aver atteso in passerella di bianco vestita, acclamata dal tutto il pubblico, Taylor Mega contro cui si è scagliato Gaetano Arena, è tornata nella casa del Grande Fratello per affrontare, forse per l’ultima volta, prima Francesca De Andrè e poi Gennaro Lillio.

Taylor Mega contro Francesca De Andrè: “non arriverai mai al mio livello”

Botta e risposta tra Francesca De Andrè e Tayor Mega con la concorrente del Grande Fratello 2019 che parte subito in quinta: “Ti sei permessa di parlare troppo, sei entrata per fare la scema con Gennaro e non ce l’hai fatta. Non ti piace Gennaro? Ha pochi soldi per te? Dici che ti lavi con lo champagne, ma lo champagne puzza. Hai detto a Gennaro di guardarsi bene da me. Sai che grasse risate mi sono fatta a guardare ciò che ho detto di te? Penso tutto, dalla prima parola all’ultima. Se sei sola ci sarà un perché. Non ti ca** nemmeno tua sorella”.

Toccata nel proprio privato, Tayor replica: “Stai tranquilla. Io ho tentato di mandare messaggi positivi. L’Italia ti odia, te l’ha detto anche Malgioglio. Avresti dovuto pensare a quello. Ti odiano tutti. Sei venuta qui per farti odiare? Non ce la fa più nessuno. Non ti sopporta nessuno. Mi vedi? Questo è un livello a cui tu non arriverai mai. L’Italia ne ha piene le pal** di te. Sei brutta, mi dispiace per te”.

“Ti mascheri dietro tet*e e cu*o. Hai finito? Fai la tua sculettata e torna fuori. Io te magno in testa. Sei un’insicura, sei una persona sola. Sei povera dentro. Io almeno non ho l’orecchio come il tuo, coprilo”, aggiunge ancora la De Andrè. A mettere fine alla discussione tra i due è Gennaro che tenta di far stringere la mano alle due donne, ma senza successo.

