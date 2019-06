Spavento a New York: elicottero si schianta a Manhattan

Un elicottero si è schiantato nella sera italiana di lunedì su un grattacielo di Manhattan e ha preso fuoco. L’incidente è occorso nei pressi della Settima Avenue, vicino a Times Square.

Attimi di panico e terrore si sono vissuti a New York nel pomeriggio di lunedì. Un velivolo è andato ad impattare al numero 787 della Seventh Avenue, sulla 51ma strada. L’edificio di 54 piani, conosciuto con il nome di Axa Equitable Center, vanta al suo interno sedi della Bnp Paribas e della Citibank.

Come sempre in questi casi, il palazzo e la zona limitrofa sono stati evacuati. Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo si è immediatamente recato sul posto e ha così rassicurato la popolazione: “Non ci sono indicazioni che si tratti di terrorismo“.

Secondo le prime indiscrezioni delle forze dell’ordine, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio durante la fase di atterraggio e subito dopo avrebbe preso fuoco.

Le fiamme sono state domate in poco tempo e fortunatamente non dovrebbero esserci stati feriti tra i presenti nel grattacielo. Di certo, tutti i lavoratori usciti illesi dai loro uffici hanno testimoniato di aver avvertito un forte tremore della struttura.

A bordo del mezzo c’era solo il pilota che è morto sul colpo. Le ragioni del tragico evento potrebbero nascondersi dietro la scarsa visibilità data dal maltempo che si era abbattuto nell’area newyorchese.

Il presidente Donald Trump, non appena appresa la notizia, ha voluto pubblicare sul proprio account Twitter un post di ringraziamento per i solerti pompieri intervenuti sulla scena.

“Lavoro fenomenale del nostro pronto intervento attualmente sul posto. Grazie per quello che fate 24 ore al giorno, sette giorni su sette, tutto l’anno. L’amministrazione Trump è pronta in caso aveste bisogno“, il suo messaggio.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 giugno 2019