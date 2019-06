Daniele dal Moro chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Daniele dal Moro ha 29 anni ed è uno degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello16. Lui è nata il 4 luglio 1990 a Verona (Veneto) sotto il segno del cancro, è alto 177 centimetri e pesa 68 kg. Ha una sorella di 19 anni che ancora è una studentessa ed è molto legato ai suoi genitori. Sua madre è un’imprenditrice, come lui, mentre suo padre è un esponente polito del PD (Partito Democratico) e si chiama Gian Pietro dal Moro.

Durante la sua presentazione mandata in onda a Pomeriggio Cinque ha rivelato di essere una persona determinata, esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. Vive da solo da quando ha 17 anni. Dalle foto pubblicate su Instagram non sembra aver nessun tatuaggio, almeno visibile.

Nome: Daniele dal Moro

Età: 29 anni

Data di nascita: 4 luglio 1990

Luogo di nascita: Verona

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Imprenditore

Altezza: 177 cm

Peso: 68 kg

Account social: Instagram

Daniele dal Moro: Instagram

Daniele dal Moro è molto attivo sui social network. Su Instagram conta 201 foto e oltre 55,8mila followers, numero che sta crescendo di ora in ora in seguito all’annuncio della sua partecipazione al Grade Fratello Nip.

Sul suo account condivide selfie e scatti fotografici in cui appare come un modello mostrando tutta la sua bellezza e il suo fisico perfetto. Tuttavia sono presenti anche foto in compagnai di amici e colleghi. Su Intener è possibile trovare diversi account che rimandano al suo nome ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Daniele dal Moro: vita privata carriera

Per quanto riguarda la vita privata di Daniele dal Moro sappiamo che per il momento è single. Durante la sua presentazione per il GF ha rivelato di aver avuto tante donne nella sua vita ma di non essere un donnaiolo: “Vado dalle ragazze che mi piacciono veramente, non vado da una persone tanto per andarci”

Nella vita lavora come imprenditore nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Da qualche anno, inoltre, ha aperto un’attività nel campo finanziario insieme a un amico.

Nel 2019 partecipa al Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, riuscendo ad arrivare all’ultima puntata del reality. In finale, oltre lei, vi sono già Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini e Martina Nasoni. Mentre Erico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè si trovano al televoto per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI