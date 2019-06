Erica Piamonte chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Erica Piamonte ha 30 anni ed è una degli aspiranti concorrenti del Grande Fratello16. Lei è nata il 18 ottobre 1988 sotto il segno del Bilancia, è alta 170 cm e pesa circa 60 kg. Vive a Campi Bisenzio in provincia d Firenze. Afferma di essere sensibile, ribelle e incompresa: nessuno la capisce, neanche la famiglia: per questa ragione vuole entrare nella casa più spiata d’Italia.

Durante la sua presentazione al Grande Fratello ha ammesso di essere libera e di non apprezzare chi la comanda: “Non mi mettete una maestrina nella Casa, che mi iniziano a dire cosa devo fare, come lo devo fare, quando e dove”.

Nome: Erica Piamonte

Età: 30 anni

Data di nascita: 18 ottobre 1988

Luogo di nascita: Campi Bisenzio (Firenze)

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: Diploma

Professione: Commessa

Altezza: 170 cm

Peso: 60 kg

Account social: Instagram

Erica Piamonte ha un profilo Instagram conta oltre 1100 post e 11,9mila followers, numero che continua a crescere in seguito all’annuncio della sua partecipazione al Grande Fratello Nip. Suo profilo ama condividere selfie, momenti che riguardano la sua vita quotidiana e scatti in compagnia delle sue amiche. Sul web è possibile trovare diversi account che rimandano al suo nome ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Erica Piamonte: tatuaggi

Lei ha diversi tatuaggi sparsi per tutto il corpo. Ha dei simboli tatuati sulle dita della mano sinistra mentre sulla mano ha tatuato un mandala. Sul bicipite sinistro ha un tatuaggio colorato che rappresenta delle rose e per la sua grandezza occupa metà braccio.

Sulla gamba sinistra all’altezza dell’inguine si è fatta tatuare il volto di una donna con due rose mentre sulla coscia destra ha tatuato la testa di una tigre. Sempre sulla gamba destra nella paste posteriore, sotto il sedere, si è fatta tatuare la scritta: “Panta Rei”. Sul fianco ha una scritta con delle rose mentre sulla schiena ha tatuato Ganesha, un elefante che nella cultura indiana rappresenta Dio. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli tatuaggi che ha.

Erica Piamonte: vita privata e carriera

Sulla vita privata di Erica Piamonte non sappiamo molto, al grande fratello ha rivelato di essere single. Un altro concorrente del Gf sembra essere interessato a lei: il 29enne Daniele dal Moro. Tuttavia il ragazzo non fa per lei in quanto non è il suo tipo. Per quanto riguarda la sua carriera dopo il Diploma ha iniziato a lavorare come ragazza immagine, tuttavia ora fa la commessa in un centro commerciale.

Nel 2019 durante una diretta di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha annunciato la sua partecipazione al Grande Fratello16. Nel corso del programma tra alti e bassi riesce a farsi apprezzare riuscendo ad arrivare all’ultima puntata del reality. In finale vi sono già Gennaro Lillio, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro. Mentre lei Erico Contarin e Francesca De Andrè si trovano al televoto per aggiudicarsi l’ultimo posto per accedere alla finale.

