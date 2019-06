Francesca De Andrè attacca duramente Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 2019: l’influencer replica così su Instagram.

Durissimo botta e risposta tra Taylor Mega e Francesca De Andrè, anche se a distanza. Dopo aver trascorso una settimana insieme nella casa del Grande Fratello 2019, l’influencer e la concorrente della sedicesima edizione del reality show di canale 5 continuano a lanciarsi accuse. Se Francesca sta continuando ad attaccare Taylor Mega nella casa, l’infuencer ha duramente replicato su Instagram tirando in ballo anche Gennaro.

La presenza, anche se breve, di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 2019 ha scatenato tensioni e malumori. Chi non ha gradito molto la permamenza della Mega nella casa è stata Francesca De Andrè che è tornata ad attaccarla nelle scorse ore.

“Lei è venuta qui per cercare di inzigare, zizzania. la gelosa è lei che è venuta qui a cercare di farsi Gennaro e non ce l’ha fatta. Poi c’ha provato a farsi con Daniele e anche con lui non c’è riuscita. Ma chi è questa? Ma cosa Vuole? Ma dove va? Torna a casa. Questa Taylor Mega guadagna così tanto che viene qui dentro gratis una settimana. Poi guadagna così tanto che si è inventata tutta un film inesistente. Sua sorella lavora in un’azienda di trasporti e lei guadagna un milione di Euro al mese? Ma a chi la racconta? Con quei costumi di plastica e non di seta. Ma a chi vuole darla a bere? A me? Ma via. Aveva il suo ruolo, brava. Nella vita c’è chi è vero come me e chi ha i ruoli. Ma non si permettesse di parlare di persone che non conosce. Ma lei cosa ne sa di me? A Gennaro ha detto di fare il suo percorso senza di me”.

La replica di Taylor Mega non si è fatta attendere. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, l’influencer ha sbottato e risposto alla De Andrè: “Come avrete visto ci sono andata molto leggera con lei, perché penso sia una ragazza con molti problemi”, dichiara Taylor su Instagram. “Trovo che tirare in ballo la mia famiglia davanti a tutta Italia, in quel modo, un gesto veramente infimo. Ancora una volta si definisce da sola”.

E su Gennaro aggiunge: “Non vi preoccupate troppo per lui, perché se lui si fa trattare in quel modo davanti a tutta Italia e poi le sta di nuovo dietro come un cagnolino significa che merita di essere trattato così”.

