Alessandro Tiberi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alessandro Tiberi è un doppiatore e attore di 31 anni. Lui è nato il 28 giugno 1987 a Roma sotto il segno del Cancro, è altro 180 centimetri e pesa circa 68 kg. Lui ha seguito le orme di suo padre, Piero Tiberi, intraprendendo lo stesso lavoro anche sua madre era impiegata nell’ambito cinematografico infatti il 31enne inizia a recitare fin da quando era piccolo.

Con il tempo diventa sempre più bravo e infatti ha l’onore di recitare e prestare la sua voce a grandi star: Leonardo di Caprio, Tobey Maguire, Jeremy Davies e Eddie Kaye Thomas. È anche stato la voce di Ataru Moroboshi, protagonista di Lamù, e di Samuel Jones III in tre stagioni di Smallville.

Nome: Alessandro Tiberi

Età: 31 anni

Data di nascita: 28 giugno 1987

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Attore, Doppiatore

Altezza: 180 cm

Peso: 68 Kg

Alessandro Tiberi: vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata di Alessandro Tiberi sappiamo che è ha una relazione con Michela, la coppia insieme ha avuto due figli: Dalia che ha 6 anni e Gregorio che ha 4 anni

Durante un’intervista ha dichiarato di essere un padre presente e attento: “Ripensando al passato, adesso che i miei non ci sono più, a quante volte a cena sbuffavo, insofferente, a come adesso apprezzerei quei momenti e anche immaginandomi il futuro: non mi dispiacerebbe un giorno stare a capotavola a raccontare aneddoti ai nipoti”

Alessandro Tiberi non ama usare i social infatti non ha nessun account attivo. I profili che trovate su Facebook e Instagram sono tutti profili falsi o fanpage a lui dedicate.

Alessandro Tiberi: carriera

Come detto in precedenza, Alessandro Tiberi inizia a recitare fin quando era piccolo e ancora oggi lavora come attore sia per il cinema che per la televisione, recita a teatro e doppia diversi attori importanti. Il 31enne debutta come attore nel 1990 grazie al film Ultrà, accanto a Claudio Amendola e Ricky Memphis. Tre anni più tardi lo troviamo in Ci hai rotto papà e successivamente recita in Piovono mucche, Scrivilo sui muri, Twisted e Aspettando il sole.

Nel 2006 entra nel cast di Distretto di polizia 6 ma ottiene grande popolarità solo l’anno successivo quanto recita nella serie televisiva Boris, prodotta per Fox Italia. Nel 2009 ottiene un ruolo di protagonista nel film Generazione 1000 euro dove interpreta il ruolo di Matteo mentre due anni più tardi lo troviamo al cinema con Immaturi e l’anno dopo con Immaturi- Il viaggio, entrambi diretti da Paolo Genovese.

Nel 2012 è uno dei protagonisti nel film di Woody Allen To Rome with Love e nel 2013 recita nella serie Volare- La grande storia di Domenico Modugno. Dal 2015 interpreta Carlo Ferraro nella serie televisiva Tutto può succedere e nel 2017 recita in Nove lune e mezza.

Nel 2019 interpreta Massimo in Lontano da Te: “Io sono quello inquadrato e preciso, lei è la rompiscatole che mi sconvolge la vita. Però, in effetti, da buon italiano e romano anche io ho una vita complicata e una famiglia difficile”. Nella commedia romantica recita al fianco di Megan Montaner, già nota per aver interpretato il ruolo di Pepa ne Il Segreto.

