Grande Fratello: arriva Taylor Mega e turba gli equilibri, video

Grande Fratello 2019: nuovo ingresso nella casa più famosa d’Italia. A turbare gli equilibri arriva la sexy e provocante Taylor Mega, video.

Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello 2019. Nella puntata del reality show condotto da Barbara D’Urso, in onda questa sera, entrerà Taylor Mega. La sexy e influencer nonchè ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 è pronta a trascorrere qualche giorno nella casa più famosa d’Italia provocando gi uomini dea casa. Tra tutti, Gennaro Lillio che è sempre più vicino a Francesca De Andrè ha spesso dichiarato di apprezzare la bellezza di Taylor. La Mega, dunque, entrerà per provocare il bel napoletano?