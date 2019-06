Gaetano Arena attacca Taylor Mega accusandola di sfruttare Erica solo per fare pubblicità dopo la fine del Grande Fratello

La settimana scorsa Taylor Mega è entrata del Grande Fratello e nel corso della sua permanenza ha creato un bel rapporto con tutti gli inquilini della Casa, specialmente con Erica. A lei ha raccontato di aver raccontato di aver ricevuto delle chiamate anonime da Gaetano in cui ci provava con lei.

Ovviamente le sue affermazioni non sono andate giù all’ex gieffino che ha voluto precisare che non l’ha mai chiamata, per dimostrare il tutto ha pubblicato sul suo profilo Instagram il messaggio privato inviato a Taylor su Whatsapp. Nel messaggio Gaetano le chiede di riportare un messaggio da parte sua ad Erica: “Fammi un solo favore Taylor. Quando entri dì a Erica di essere forte e che la sto aspettando. Sono Gaetano, il ragazzo della quale ti ha parlato più volte in settimana, almeno si tranquillizza. Ti chiedo solo questo, grazie”.

Gaetano Arene: le dure parole contro Taylor Mega

Gaetano Arena non si è fermato alla pubblicazione del messaggio ed ha attaccato Taylor Mega accusandola di voler sfruttare a suo vantaggio la bisessualità di Erica solo per farsi un po’ di pubblicità: “Sei veramente una vergogna perché le cose che hai detto sono assolutamente false! Hai detto che ti ho chiamata e ci ho provato con te! Mah! Adesso vi posto lo screen del messaggio che le ho inviato io”.

Poi ha aggiunto: “Raga, voi dovete sapere la verità perché la gente spara una marea di stron*ate. Io l’ho chiamata appunto, per dirle questa cosa, ma lei mi ha riattaccato in faccia facendo finta di non sapere chi fossi. Non sfruttare il fatto che Erica è bisessuale a tuo vantaggio, per creare rumors su di te perché io, a differenza tua, ad Erica ci tengo veramente! Non è solamente un fatto di televisione ed apparizioni, bella mia! E questo lo avrai potuto notare dal fatto che, tutti i giorni che hai passato lì dentro, Erica ti ha parlato tutti i giorni di me”.

Nonostante le accuse rivoltegli dall’ex gieffino per il momento Taylor Mega ha preferito non rispondere ma sicuramente l’influncer non lascerà correre!

