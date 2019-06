La ricetta della famosa Lemon Cake, la torta al limone leggera e deliziosa adatta anche a chi è perennemente a dieta, senza uova e senza burro.

Quando siamo innamorati dei dolci e contemporaneamente siamo a dieta, vedere alcune fantastiche torte esposte nelle vetrine delle pasticcerie e non poterle assaggiare è una vera tortura. Le tante calorie che contengono i dolci rappresentano un vero pericolo per coloro che prestano attenzione alla loro linea, ma per fortuna esistono ricette che uniscono gusto a leggerezza, come questa ricetta della torta al limone, leggera e deliziosa, che soddisferà le papille gustative senza appesantire.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Lemon Cake, ricetta e benefici del limone sulla salute

La ricetta del Leon Cake è a basso contenuto di grassi e zuccheri, da gustare tutti i giorni senza sentirsi in colpa. Inoltre, il gusto e la squisita fragranza del limone, daranno un sapore eccezionale a questa torta, per non parlare delle sue virtù per la salute.

I benefici del limone

È noto che i limoni hanno notevoli qualità nutrizionali. Ricco di vitamina C, è considerato un antiossidante utile per prevenire diverse malattie e neutralizzare i radicali liberi. Acqua e limone, 10 ottimi motivi per cui è meglio berla invece di assumere farmaci.

I suoi componenti principali sono flavonoidi, nobiletina, limonoidi, fibre solubili e proteine. Inoltre, il limone è una fonte di rame e ferro.

In uno studio è stato determinato che la vitamina C contenuta nel limone può ossidare il 30% del grasso corporeo, soprattutto durante un’attività fisica moderata. Inoltre, le persone impoverite in vitamina C, sarebbero più propense a resistere alla massa grassa. La pectina, che è una fibra contenuta nel limone, produce un effetto di sazietà che ci aiuta a farci mangiare meno, per non parlare del fatto che i polifenoli del limone possono purificare il corpo e combattere l’obesità.

Il limone supporta la salute del cuore: secondo questo studio la ricchezza di vitamina C del limone gli permette di proteggere il corpo dalla coronaropatia e dal rischio di ictus. Nello stesso contesto, i flavononi che contiene prevengono le malattie cardiovascolari.

Il limone protegge il corpo dall’anemia: grazie al suo contenuto di ferro, il limone aiuta a prevenire l’anemia favorendo un buon assorbimento del ferro da parte degli alimenti vegetali, grazie alla sua vitamina C e acido citrico.

Questo agrume con i suoi molteplici benefici per la salute, è un frutto sano con un sapore e un gusto piacevole, un ottimo ingrediente per preparare deliziosi dolci come quella che vi presentiamo oggi.

Ricetta della torta al limone, salutare e gustosa

Questa torta è molto facile da preparare e richiede solo 25 minuti del tuo tempo. Si raccomanda sempre di preferire ingredienti interamente biologici.

Ingredienti

– 1 tazza di farina di riso e mais (2/3 di riso, 1/3 Ma)

– ½ tazza di succo di limone

– ½ tazza di yogurt greco (sostituirà burro o olio)

– ½ cucchiaio di estratto di vaniglia puro

– La scorza di un limone

– 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

– ¼ cucchiaino di sale

– 2 cucchiai di sciroppo d’acero

Preparazione

Inizia accendendo il forno e ad impostarlo a 180 °.

In una ciotola, mescolare yogurt, succo di limone, estratto di vaniglia, scorza di limone e sciroppo d’acero.

In un’altra ciotola, mescolare la farina con il bicarbonato e il sale.

Unisci i due preparati e miscela il composto fino ad ottenere una consistenza liscia ed omogenea.

Versare il tutto in una tortiera infarinata ed imburrata, ed infornare per 25 minuti.

Per verificare la corretta cottura della torta, puoi inserire uno stecchino e assicurarti che esca asciutto e pulito.

Lascia raffreddare la torta con metà forno aperto prima di toglierla dal forno.

Per conservare meglio questo dolce puoi tenerlo in frigorifero.

Attenzione

Questa torta non è raccomandata per le persone con allergie agli agrumi.

Fonte: Santè+

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI