Giulia Salemi piange su Instagram dopo la rottura da Francesco Monte. L’influencer preoccupa i fans: “Ho bisogno di tornare alla mia vita”, annuncia.

Giulia Salemi piange su Instagram e preoccupa i fans. Dopo aver annunciato la fine della storia con Francesco Monte, l’influencer torna sui social e, attraverso una serie di stories, tira fuori la propria sofferenza preoccupando i fans che sperano di vederla presto felice e sorridente.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Giulia Salemi piange dopo la fine della storia con Francesco Monte: “la vita ci mette davanti a delle sfide quotidiane”

Chi ha seguito Giulia Salemi durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip ha imparato a conoscere una ragazza di 26 anni felice e sorridente che ha sempre creduto nel suo amore con Francesco Monte che ha pubblicato il primo messaggio dopo la rottura. Fuori dalla casa, il sentimento che ha unito Giulia e Francesco è cresciuto sempre di più al punto che i due facevano anche progetti di vita insieme. Purtroppo, però, come il peggiore degli incubi, tutto è finito improvvisamente ed oggi, la Salemi torna su Instagram per ringraziare i fans dell’affetto e per condividere con loro il proprio dolore.

Potrebbe interessarti anche—>Amore finito per la coppia Salemi – Monte: il motivo?

“La vita ci mette davanti a delle sfide quotidiane, e a volte anche se fa male, è dura, è difficile, bisogna trovare la forza e la grinta di combattere e di rialzarsi sia per se stessi sia per le persone che abbiamo al nostro fianco. Io questa volta ho avuto voi che mi avete dato tanto amore e tanto sostegno in questi giorni e mi avete fatto tornare in parte il sorriso. Ad oggi ho bisogno di tornare a prendere in mano la mia vita e il mio lavoro da ragazza normale di 26 anni. Non si può scappare dai problemi né tantomeno dalle responsabilità. Io vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia power!”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI