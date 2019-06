Parmigiana estiva di zucchine, prosciutto e mozzarella: ricetta fredda

Parmigiana estiva di zucchine, prosciutto cotto e mozzarella: la ricetta fredda per un piatto unico. Tutti i passaggi e gli ingredienti per creare una parmigiana light

Oggi parliamo delle zucchine ed, in particolar modo, della parmigiana estiva di zucchine con prosciutto cotto e mozzarella. Una ricetta semplice dal gusto avvolgente e dal sapore prettamente estivo. Gli ingredienti che hanno ispirato la creazione di questo piatto unico nel suo genere, sono tutti facili da reperire e di stagione. Infatti la zucchina che andremo a cucinare sarà quella “romanesca” (chiara). Il procedimento è davvero semplice e facile da fare. Utile per preparare una cena o un pranzo semplice ma ricco dei nutrimenti necessari al nostro organismo. Utilizzeremo il prosciutto cotto alta qualità, ma, volendo potete variarlo con il petto di pollo al forno o la fesa di tacchino arrostito alle erbe se preferite. La parola d’ordine qui è freschezza! Questa parmigiana si presta come primo piatto, secondo ma anche come antipasto. In questo ultimo caso, adopererete delle formine di forma rotonda per ricreare delle piccole parmigiane da servire come antipastino. Ottime davvero! Iniziamo quindi con la lista della spesa.

Potrebbe interessarti anche: Insalate di Pasta: tre ricette diverse, gustose e light

Parmigiana estiva di zucchine, prosciutto e mozzarella: la lista della spesa

La nostra lista della spesa ideale per preparare la Parmigiana di zucchine chiare sarà composta da ingredienti sani e genuini. Nello specifico dovrete avere:

Dosi per 4 persone

4 zucchine chiare di media grandezza

2 mozzarelle

foglioline di menta fresca q.b.

150 grammi di prosciutto cotto alta qualità (o fesa di tacchino/pollo)

6 fette di pancarré

parmigiano reggiano q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

pepe nero macinato q.b.

sale marino iodato fino q.b.

aceto di vino bianco 2 bicchieri

Potrebbe interessarti anche: Come creare un’insalata gourmet: consigli e ricette

Procedimento: Parmigiana estiva di zucchine, prosciutto e mozzarella

Una volta che avrete sul vostro tavolo della cucina tutti gli ingredienti, potete iniziare con la preparazione della vostra Parmigiana estiva di zucchine. Gli utensili che vi serviranno saranno:

una padella antiaderente grande una pirofila di medie dimensioni (va bene anche di vetro o quelle usa e getta in alluminio)

La parmigiana di zucchine non va in forno e questo è un bene considerate le alte temperature estive! I tempi di preparazione sono corti, 20 minuti nel totale tra la cottura delle zucchine e la preparazione degli ingredienti, più 20/30 minuti nel frigo prima di servirla. Allora, procediamo con la preparazione.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, preparare sfiziose merende e pranzi in famiglia clicca qui!

Prendete le zucchine e una volta lavate per bene, tagliate le due estremità (le punte), dunque procedete a tagliarle finemente per la lunghezza. Lo spessore di ogni fetta deve essere al massimo di 1 centimetro. Procedete a tagliare tutte le zucchine e disponetele, man mano, in un piatto piano.

Una volta che avrete concluso con il taglio delle zucchine, accendete il fuoco a fiamma viva e disponete una padella antiaderente per la cottura. Non aggiungete ne olio ne altro. Quando la padella sarà ben calda, (un minuto almeno) abbassate il fuoco a minimo e procedete a grigliare tutte le zucchine. Mediamente le zucchine impiegheranno un paio di minuti per la cottura, per lato. Fate attenzione a non bruciarle! Procedete così con tutte le fette di zucchine.

Ora che avrete finito di grigliare le zucchine, prendete una pirofila di vetro o da forno e ungete il fondo con un filo d’olio extravergine di oliva, quindi iniziate a disporre le fette di zucchina una di fianco all’altra, in modo da ricoprire tutto il fondo della pirofila.

Il primo strato di zucchine sarà pronto, quindi salatele q.b. aggiungete un pizzico di pepe nero in polvere, la mozzarella precedentemente tagliata a cubetti, una o due fette di prosciutto cotto.

Ora prendete due fette di pancarré e con le mani, sbriciolatele grossolanamente sopra gli ingredienti sino a coprirli quasi del tutto. Aggiungete dunque il parmigiano reggiano grattugiato (una manciata) e le foglioline di menta lavate e tritate in modo grossolano.

In ultimo cospargete l’aceto di vino bianco al di sopra. il pancarré deve risultare imbevuto ma non esagerate! Bastano due dita di aceto.

Potrebbe interessarti anche: Primi piatti primaverili: le tre ricette super veloci e light

Il primo strato sarà così concluso. Procedete dunque a formare un nuovo strato, così come quello appena fatto. Bastano due strati di parmigiana, non di più.

Una volta terminato anche il secondo strato, completate la vostra parmigiana di zucchine chiare adagiando solo le zucchine grigliate per coprire l’ultimo strato, quindi una volta salate e pepate, aggiungete solo le ultime due fette di pancarré sbriciolato e il parmigiano, bagnate il pane con il restante aceto di vino bianco e premete leggermente con le mani la superficie, in modo da rendere tutti gli ingredienti compatti.

Coprite con un foglio di carta d’alluminio o pellicola trasparente e adagiatela nel frigo per 20 minuti, in modo da far amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Trascorso il tempo di raffreddamento, togliete la Parmigiana di zucchine e aspettate altri 10 minuti prima di servirla. In tal modo la temperatura della parmigiana si alzerà sprigionando tutti i profumi dei suoi ingredienti.

Potrebbe interessarti anche: Che vino scegliere: rosso, bianco o rosato? Consigli D.O.C.

Consigli utili e necessari

Consiglio: potete usare la parmigiana estiva di zucchine, prosciutto cotto e mozzarella anche come antipasti. In tal caso dovrete avere delle formine di circonferenza rotonda e una volta che avrete composto la vostra parmigiana come sopra, dovete semplicemente usare la formina e tagliarla. Verranno delle piccole parmigiane rotonde, carinissime come antipasto o secondi piatti.

La parmigiana di zucchine estive prosciutto cotto e mozzarella, può rimanere in frigo, dalla sua creazione, per un massimo di 2 giorni, dopodiché i nutrimenti necessari degli ingredienti andranno a deteriorarsi. Accompagnate la vostra ricetta estiva con un buon bicchiere di vino bianco giovane, fermo.

E come sempre non mi resta che augurarvi, buon appetito!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI