Un problema di salute che affligge tanti e che spesso sembra irrisolvibile, ma che si può combattere anche con il kefir: ecco come abbassare il colesterolo

Kefir: una bevanda poco usuale e di cui poco si era sentito parlare fino a qualche anno fa, almeno in Italia. Chiamato anche “chefir” e proveniente dal Caucaso, è un cibo molto nutriente e ricco di fermenti lattici che si ottengono da una lunga fermentazione del latte.

Una volta fermentato può essere consumato in grani oppure liquido, assaporandone la consistenza e il sapore, che spesso risultano essere simili a quelle di uno yogurt bevibile.

Tra le tante proprietà benefiche che questa bevanda contiene, c’è anche sicuramente quella straordinaria che riguarda il controllo del colesterolo.

Nonostante questa malattia dia spesso del filo da torcere e sembri essere di difficile risoluzione, ci sono in realtà molti cibi che riescono a fare da rimedi naturali.

Kefir per combattere il colesterolo: ecco cosa dice lo studio

Tra i tanti cibi che contribuiscono a riportare in equilibrio il colesterolo c’è sicuramente il kefir. A dirlo è uno studio del 2017, che ha osservato i cambiamenti nell’organismo di chi assumeva porzioni di questa bevanda e di chi assumeva porzioni di latte magro.

Dopo 8 settimane dall’inizio dell’esperimento, la diminuzione significativa dei livelli di colesterolo in generale e di “colesterolo cattivo” in particolare, si registrava in chi aveva assunto regolarmente il kefir.

I consumatori di latte magro in quelle settimane hanno comunque registrato una diminuzione del colesterolo, ma non così significativa. Secondo i ricercatori dello studio, a fare la differenza sarebbero i probiotici, contenuti in grandissime quantità nel kefir, che subisce una fermentazione molto più lunga del latte normale.

