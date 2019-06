Marco Carta è stato ospite da Barbara d’Urso e ha raccontato la sua verità circa l’arresto che lo ha recentemente messo al centro del gossip.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Marco Carta racconta l’arresto a Live – Non è la d’Urso

“Suona l’allarme, arriva la vigilanza, ci fermano. Io faccio vedere la mia borsa e dentro c’erano cose comprate con tanto di scontrino. Poi ci portano in uno stanzino, aprono la borsa di lei e ci sono 6 magliette. Poi è arrivata la Polizia, io ero incredulo, ci facevano domande, ci hanno perquisiti e io ero molto scosso. Poi ci hanno detto ‘dovete seguirci, ci potrebbe essere un arresto’.”

Così Marco Carta inizia il suo racconto a Live – Non è la D’Urso, un’intervista in cui ha avuto la possibilità di trasmettere la sua versione dei fatti in merito all’arresto per il furto delle 6 magliette della Rinascente.

Qua sopra le sue parole riassunte in un video.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI