Cosa cucinare con i savoiardi? 5 ricette dolci e golose – VIDEO

Le ricette con i savoiardi non si limitano al classico tiramisù: ci sono tanti altri dolci buonissimi da preparare con questi biscotti dal gusto delicato – VIDEO

Hai sempre utilizzato i savoiardi per preparare il classico tiramisù con caffè e mascarpone? In realtà, questi biscotti delicatissimi e leggeri, a base di zucchero e uova, sono perfetti per la realizzazione di tante altre ricette di pasticceria semplici e golose.

Questi biscotti dalla consistenza friabile e spugnosa, perfetta da inzuppare e utilizzare con creme di tutti i gusti, secondo la tradizione nascono nel XV secolo alla corte sabauda grazie al cuoco di Amedeo VI di Savoia, in occasione di una visita del Re di Francia.

Prodotto tradizionale nelle regioni italiane del Piemonte e del Molise, sono molto conosciuti e utilizzati in tutta la penisola e in particolare vengono utilizzati per la preparazione di dolci al cucchiaio e charlotte.

Ricette con i savoiardi: non solo tiramisù – VIDEO

SAVOIARDI FATTI IN CASA

Prima di iniziare con questa carrellata di dolci golosi a base di savoiardi, ecco un video tutorial con la ricetta perfetta per preparare a casa con le vostre mani questi biscotti delicati e saporiti.

TORTA FREDDA DI SAVOIARDI AL LIMONE

Un dessert fresco, goloso, delicato e senza cottura: si prepara con una base di savoiardi inzuppati in una sfiziosa bagna al limoncello e due creme gustosissime, di cui una al

limone e l’altra al mascarpone.

CROSTATA DI SAVOIARDI ALLE FRAGOLE

In questa ricetta, i savoiardi vengono utilizzati al posto della pasta frolla per creare la base della crostata. La crema fresca e golosa è fatta con fragole, mascarpone e panna e la torta si prepara in pochi minuti e senza bisogno di cottura!

ARANCIAMISU’

Una versione golosa e insolita del classico tiramisù, con una crema fresca e delicata all’arancia: con la gran parte degli ingredienti della versione tradizionale, si prepara un dolce originale e raffinato che abbina l’arancia al cioccolato.

TORTA FREDDA AL CIOCCOLATO FONDENTE E SAVOIARDI

Se sei alla ricerca di un dolce al cucchiaio facile e veloce, senza cottura e perfetto da servire come dessert dal gusto deciso… questa torta fradda al cioccolato fondente e savoiardi potrebbe fare al caso tuo!

