Torta bianca di ciliegie: il dolce del mese di maggio

La Torta bianca di ciliegie è il dolce del mese di maggio. Il sapore gustoso è intenso delle ciliegie di stagione e la dolcezza della panna fresca

La ricetta della Torta bianca di ciliegie è il dolce ideale del mese di maggio. Questo perché proprio ora le ciliegie sono di stagione, quindi, adoperandole nella nostra cucina, non rinunceremo alla genuinità del frutto e al suo gustoso e denso sapore. Gli ingredienti per fare questa meravigliosa torta sono semplici e di facile reperibilità. La Torta bianca di ciliegie è un dolce ideale per un compleanno in famiglia o, anche come dessert a fine pasto. La freschezza degli alimenti usati, renderà questa torta un turbinio di sapori che in bocca esploderanno all’unisono.

Torta bianca di ciliegie: la ricetta

Questa torta è stata pensata per 8 persone. I suoi tempi di preparazione sono molto veloci, solo 30 minuti più la macerazione delle ciliegie. La difficoltà è bassa, adatta anche a chi ha poca dimestichezza con i dolci. Gli ingredienti che andremo ad operare saranno:

350 grammi di pan di Spagna

350 grammi di panna fresca

300 grammi di ciliegie snocciolate

400 grammi di confettura di ciliegie

20 amaretti

preparato granulare per gelatina

kirsch

alchermes

zucchero semolato q.b.

cannella in polvere q.b.

acqua 2 cucchiai

Procedimento

Una volta che avrete con voi tutti gli ingredienti necessari, potrete iniziare con il preparare la vostra Torta bianca di ciliegie. La prima cosa da fare sarà:

in una ciotola capiente mettete a macerare per 30 minuti le ciliegie snocciolate con 2 cucchiai di kirsch, altrettanti di zucchero semolato e di acqua e un pizzico abbondante di cannella in polvere.

Tagliate il pan di Spagna in 2 dischi; irrorate il disco di base con il liquido della marinata e spalmatelo con la confettura di ciliegie.

Ora, unite le 2 parti del dolce e spalmatelo con la panna (che avrete montato a neve). Con qualche cucchiaio della stessa panna, fate un cordone lungo il bordo dei dischi, facendola uscire da una tasca da pasticciere munita di bocchetta spizzata.

Disponente ora le ciliegie al centro del dolce. Decoratene i fianchi facendovi aderire i 20 amaretti.

Preparate la gelatina secondo le istruzioni riportate sulla confezione e coloratela con un cucchiaio di alchermes. Usatela per lucidare le ciliegie disposte sulla torta.

Lasciate la torta così pronta in frigo per almeno un’ora, in modo da far condensare per bene la panna e la gelatina.

Quando dovrete servire la Torta bianca di ciliegie, toglietela dal frigo almeno 15 minuti prima, in modo da far riapparire gli odori e i sapori. Ricordiamo che la torta bianca di ciliegie può rimanere in frigo per un massimo di 3 giorni, trascorsi i quali gli ingredienti si inacideranno e andranno a male. Un’alternativa è, se vi dovesse avanzare un pezzo di torta consistente, è quella di congelarla indicando sulla confezione ben chiusa, la data di congelamento.

Come fare la gelatina per dolci lucidi a casa

La gelatina per dolci è utile per decorare torte e dolci. Rende le nostre creazioni culinarie più appetibili, i dolci, con l’utilizzo della gelatina risultano più lisci e più lucidi, donando al lavoro ultimato quel tocco in più. Vediamo come prepararla comodamente a casa nostra.

Gli ingredienti e Procedimento

150 ml di acqua fredda

45 gr di zucchero

qualche goccia di succo di limone

1 cucchiaino di maizena (o amido di mais)

Del quantitativo totale di acqua fredda, prelevate un bicchierino e fatevi sciogliere l’amido di mais e qualche goccia di succo di limone. Mettete la restante acqua insieme allo zucchero in un pentolino, ponete sul fuoco.

Fate scaldare a fiamma bassa fino a quando non si sarà sciolto lo zucchero, poi a filo versate l’acqua e l’amido di mais, mescolate di continuo e fate bollire qualche minuto. Vedrete che il composto comincerà a diventare meno fluido. Quando il cucchiaio risulterà velato, spegnete e fate intiepidire.

Utilizzate la gelatina per dolci da tiepida spennellandola sulla frutta del vostro dessert. Potete colorare la gelatina aggiungendo coloranti alimentari dopo averla fatta addensare. Nel nostro caso quello alle ciliegie sarà l’ideale. Se vi rendete conto che la gelatina è troppo liquida non fatevi tentare dall’usare altro amido, piuttosto aggiungete un altro cucchiaio di zucchero e fate cuocere un paio di minuti in più, mentre se tende ad essere troppo densa unite qualche cucchiaiata di acqua.

Per la copertura delle vostre torte con frutta potete utilizzare del succo di arancia, di fragole, ciliegie (frullando e filtrando la polpa) del succo di ananas, va bene quello del barattolo del frutto al naturale e procedere come da ricetta.

