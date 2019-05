Torta chantilly: la semplicità di un dolce – la ricetta classica

Torta Chantilly: la semplicità di un dolce nella ricetta classica. Ingredienti e procedimento veloce e ideale per tutti

La Torta Chantilly è un dolce tipico della pasticceria italiana. Usato per compleanni, feste, ricorrenze e festività, questa torta rimane nel tempo, il dolce classico per antonomasia. Piace a tutti, soddisfa tutti i palati, sia dei più piccini, che dei grandi. Oggi proponiamo la ricetta della Torta chantilly classica. Scopriamone i segreti e gli ingredienti da utilizzare.

Potrebbe interessarti anche: Torta bianca di ciliegie: il dolce del mese di maggio

Torta Chantilly: la ricetta classica

Per preparare una meravigliosa torta chantilly, avrete bisogno di tempo e degli ingredienti giusti. Scopriamo insieme quali sono con la nostra lista della spesa. Ricordiamo che questa Torta è stata pensata per 20 persone. I tempi di preparazione sono di 120 minuti più il tempo per il raffreddamento, circa un’ora in frigo. La difficoltà è medio-alta.

Ingredienti per 20 persone

1 kilo di pan di Spagna

800 grammi di panna fresca

45 biscotti sottili tipo “lingue di gatto”

200 grammi di fragoline di bosco

10 bignè

zucchero semolato q.b.

Ingredienti per la bagna:

200 grammi di zucchero semolato

200 grammi di maraschino

Ingredienti per la crema chantilly:

500 grammi di latte parzialmente scremato o intero

350 grammi di panna fresca

150 grammi di zucchero semolato

4 tuorli di uovo

limone

farina bianca tipo “00” 40 grammi

Potrebbe interessarti anche: Torta Diplomatica alle Nocciole: la ricetta, gli ingredienti i consigli

Procedimento: Torta Chantilly

Una volta che avrai tutto l’occorrente, potrai iniziare con i passaggi base. Quindi:

Portate a bollore 200 grammi di acqua con lo zucchero e, quando questo sarà completamente sciolt, unite il maraschino. Mescolate, spegnete e lasciate raffreddare la bagna.

Quindi procedete con il preparare la crema chantilly. Usate il latte caldo (500 grammi), i 4 tuorli di uovo, lo zucchero semolato (150grammi), 40 grammi di farina bianca di tipo “00” e scorza di limone. Fate dunque la crema. Appena questa sarà fredda, amalgamatela con la panna montata e 3 cucchiai di bagna.

Montate la restante panna e con circa 200 grammi farcite i bignè. Immergeteli in 2 cucchiai di zucchero sciolto a caramello.

Ora è giunto il momento di comporre la torta: quindi, private il pan di Spagna, preparato in uno stampo dal diametro di 30 centimetri, della crosta superficiale e, con un coltello a lama lunga e seghettata, dividetelo in 2 dischi di uguale spessore.

Pennellateli abbondantemente con la bagna, spalmante quello di base e quello centrale con quasi tutto la crema chantilly, tranne 2 cucchiai.

Ricomponete ora il dolce. Dunque, copritelo completamente con circa metà della panna montata rimasta e rivestite i fianchi con le lingue di gatto leggermente sovrapposte che farete aderire bene.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, scoprire le ricette veloci e le migliori torte clicca qui!

Disponete i bignè sulla torta lungo tutto il bordo e decorate con la restante panna, raccolta in una tasta da pasticciere munita di bocchetta spizzata, facendola uscire a righe e ciuffi.

In ultimo, completate la guarnizione con le fragoline di bosco. Con la poca crema avanzata guarnite i ciuffi di panna. Disponete il dolce sul piatto da portata e servite.

La Torta Chantilly, deve rimanere in frigo per almeno un’ora, appena completata. Trascorso tale tempo, potete servirla e gustarla in tutto il suo delizioso sapore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI