Il finocchietto selvatico: tutte le proprietà benefiche e i valori nutrizionali della pianta aromatica. Perché fa bene mangiarla e come preparare le tisane a casa

Negli ultimi anni, sempre più persone punta lo sguardo su quegli alimenti salutari e naturali che fanno bene al nostro organismo. Sempre più spesso ci ritroviamo a “vagare” sul web alla ricerca di quelle ricette naturali e biologiche che fanno bene al corpo e alla mente. Finalmente si sta arrivando ad una cultura alimentare del genuino e del volersi bene a tavola, dove a farla da padrone sono le verdure e tutti quegli alimenti che madre natura ci dona in regalo per il nostro benessere. Per rimanere in tema di buono e salutare, oggi parliamo del finocchietto selvatico. Delle sue moltitudini di proprietà benefiche e curative, ottime per disturbi gastrointestinali e problemi respiratori. Ma non solo, ideale anche per incentivare il sonno dei più piccoli e per la montata lattea delle neomamme.

Il finocchietto selvatico: cos’è?

Il finocchietto selvatico, detto più comunemente finocchietto, è conosciuto anche come, finocchiello, finocchiastro, finocchio cavallo, anicetto, scartoccini. Una pianta aromatica che fa parte della famiglia delle Apiaceae: si tratta di una pianta perenne, erbacea, dal fusto eretto e con un con rizoma ramificato e corto. Le sue foglie sono davvero caratteristiche e si presentano con una forma unica, che non si può confondere con altre per le sue particolari fattezze: è infatti una foglia bislunga e suddivisa in sottili lacinie regolari e lineari. Per quanto riguarda i fiori, invece, essi nascono in piccoli mazzetti a forma di ombrellino composto da 5- 15 fiorellini che da verdognoli divengono gialli. Infine ci sono i frutti, impropriamente definiti come semi: questi hanno una forma rotonda/ovale e sono grigiastri.

A differenza di quello coltivato, il finocchietto selvatico risulta molto più aromatico specie se raccolto durante il suo periodo migliore che è luglio-agosto se si vogliono raccogliere i semi. Il finocchio selvatico cresce soprattutto nelle regioni costiere, in cui trova il suo habitat perfetto grazie alla presenza di terreni aridi e sassosi, esposti al sole. Ma lo si può trovare anche in zone submontane, dove cresce soprattutto in terreni ben soleggiati, asciutti, ai margini di strade e terreni coltivati.

Il finocchietto selvatico: proprietà benefiche per il nostro organismo

Il finocchietto selvatico, o semplicemente finocchietto, è una pianta aromatica dalle mille proprietà benefiche. Molto conosciuto e apprezzato nella cucina siciliana, sarda e calabrese, il finocchietto selvatico è originario delle zone mediterranee e lo troviamo molto facilmente lungo le coste italiane. È un ingrediente molto utilizzato in cucina per aromatizzare le carni, il pesce, la pasta.

Il finocchietto selvatico possiede anche numerose proprietà fitoterapiche. Foglie e semi possono essere utilizzati per preparare tisane depurative e digestive. I semi in particolare sono ricchi di principi attivi interessanti per la fisiologica funzionalità di stomaco e intestino. Il finocchietto selvatico possiede: